العين والوحدة الأكثر استقراراً على اللاعبين في دورينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رصد موقع «سي أي إي إس»، أكثر الفرق استقراراً في 75 بطولة دوري وطني حول العالم، وفقاً لعدد اللاعبين المختلفين الذين شاركوا في مباريات الدوري المحلي طوال عام 2022، وحتى يوم 22 فبراير الماضي، وكذلك على مدار السنوات العشر الماضية، ومنها 12 فريقاً من المشاركين في دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن الرصد لم يتضمن البطائح ودبا الفجيرة، اللذين صعدا للمشاركة من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين هذا الموسم.

ورصد الموقع حالة الاستقرار في 7 أندية في دوري المحترفين الإماراتي خلال آخر 10 سنوات، وتصدرها كل من العين والوحدة بالمشاركة بـ 118 لاعباً، ويليهما شباب الأهلي 121 لاعباً، والجزيرة 124، والنصر 136، والوصل 159، والظفرة 161 لاعباً.

وتمكن الموقع وفق البيانات المتاحة للعام الماضي وحتى الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، من التوصل إلى أن أكثر الأندية استقراراً في المسابقة هذا الموسم، هما العين وعجمان، حيث استفاد كل منهما من المشاركة بـ 30 لاعباً في مبارياتهما حتى الآن، ويليهما بني ياس، بالمشاركة بـ 31 لاعباً، والشارقة 35 لاعباً، وكل من الجزيرة والوحدة 38 لاعباً، وشباب الأهلي واتحاد كلباء 39 لاعباً، ثم خورفكان 41 لاعباً، وكل من النصر والظفرة 42 لاعباً، والوصل 49 لاعباً.

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وبالنسبة للأندية الأكثر استقراراً خلال آخر 5 سنوات، كشف الرصد الذي قام به الموقع كان الشارقة الأكثر استقراراً بالاستفادة من مشاركة 69 لاعباً مع الفريق، وتلاه العين 70 لاعباً، والجزيرة 71، وشباب الأهلي 76، والوحدة 79، وعجمان 80، والنصر 86، والظفرة 92، والوصل 94 لاعباً.

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وأشار الموقع إلى أن أكثر الأندية استقراراً في العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة، هو هالمستادز بي كي السويدي، والذي استفاد من مشاركة 44 لاعباً، وتلاه مانشستر سيتي 47 لاعباً، وأتلتيك بيلباو الإسباني 49 لاعباً، وعلى مدار 10 سنوات، كان أتلتيك بيلباو، الأقل في عدد اللاعبين في مباريات الدوري المحلي بمشاركة 71 لاعباً، وتلاه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بـ 80 لاعباً، وكل من مانشستر سيتي وهالمستادز بي كي بـ 84، وريال مدريد بـ 86 لاعباً، وبالنسبة لعام 2022، وحتى 22 فبراير الماضي، جاء هالمستادز بي كي وفيلادلفيا يونيون الأمريكي، في المركز الأول وشارك كل منهما بـ 22 لاعباً.

أما بالنسبة للفرق غير المستقرة بشكل عام آخر 10 سنوات، فكان إيه بي سي البرازيلي بالمشاركة بـ 316 لاعباً، ومواطنو بونتي بريتا بـ 313 لاعباً، كما كان بونتي بريتا، الأقل استقراراً آخر 5 سنوات، بمشاركة بـ 168 لاعباً، فيما تصدر سبورتيفو أميليانو من باراغواي، أكثر الأندية عدم استقرار هذا الموسم، بالاستفادة من مشاركة 60 لاعباً.

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