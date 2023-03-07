الشارقة يضرب موعداً مع عجمان في نصف نهائي الكأس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم -تصوير - عيسى البلوشي

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أكمل حامل اللقب الشارقة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه على ضيفه الجزيرة 2-1 في آخر مباريات الدور ربع النهائي بعد مباراة مثيرة، تقدم فيها الشارقة أولاً ثم تعادل الضيوف قبل أن يحقق الشارقة هدف الفوز الغالي في الوقت القاتل، جاءت المباراة مثيرة من بدايتها وأول تهديد للمرمى للشارقة من دجانيني أنقذها علي خصيف بعد دقيقتين وكانت أول هجمة حقيقية للجزيرة في الدقيقة 22 من انفراد علي مبخوت أنقذها عادل الحوسني

وشهدت الدقيقة 26 أخطر هجمة للشارقة عن طريق عرضية عثمان كمارا حولها المدافع خليفة الحمادي بالخطأ تجاه مرماه ارتدت من العارضة وفي الدقيقة 42 هجمة مركبة للشارقة أنقذها علي خصيف في المرة الأولى ثم ارتدت لدجانيتي وأنقذها ميلوش إلى ركنية، وفي الدقيقة 45 علي خصيف واصل تألقه وأنقذ تسديدة خالد الظنحاني ثم ارتدت لكايو لوكاس وأنقذها من جديد خصيف إلى ركنية، ونجح الشارقة في افتتاح التسجيل في الدقيقة الأخيرة للوقت البديل «45+4» عن طريق لوان بيريرا مستفيداً من عكسية دجانيني لينتهي عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حرم حارس الشارقة عادل الحوسني الجزيرة من تعادل مبكر بعد دقيقتين من بداية الشوط بتصديه لتسديدة ميلوش وأهدر كايو فرصة للشارقة من تمريرة دجانيني ثم حرم الحارس علي خصيف الشارقة من هدف ثانٍ من فرصة لوان بيريرا، ومع الضغط الهجومي للجزيرة نجح ثاناس في تحقيق التعادل برأسية ذكية على يسار الحارس من عكسية علي مبخوت في الدقيقة 59 وأهدر بعدها البديل باكو الكاسير انفراداً كاملاً بمرمى علي خصيف ليضيع هدف التقدم للشارقة، واستمر إهدار الفرص حتى جاءت الدقيقة 91 لتعلن عن هدف الفوز الغالي للشارقة عن طريق كايو لوكاس والذي انتهت عليه المباراة.

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