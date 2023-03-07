منتخب الإمارات في المستوى الثاني بقرعة آسيا 11 مايو

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يحل منتخبنا الوطني في التصنيف الثاني خلال إجراء مراسم قرعة بطولة كأس آسيا، التي ستجري 11 مايو المقبل، حيث جاءت منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا السعودية وقطر في المستوى الأول وعمان وأوزباكستان ومنتخبنا والعراق والصين والأردن في المستوى الثاني، وتأتي منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وقيرغيزستان وفيتنام ولبنان في المستوى الرابع. وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة مراسم إجراء القرعة الآسيوية، وذلك لكونها البلد المستضيف للبطولة، التي ستقام خلال الفترة بين 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ويشارك في البطولة 24 منتخباً يتم توزيعها على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، ويتأهل منها المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب. وسيتم على هامش مراسم القرعة إجراء عدة ورش تدريبية للمدربين والإداريين والمنسقين الإعلاميين وعدد من المختصين بفعاليات البطولة.

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