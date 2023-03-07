«أبيض الصالات» يهزم «أزرق» الكويت

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حقق منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات، الفوز الأول في مسيرته على منتخب الكويت العريق، وصاحب التاريخ الحافل بالأمجاد والبطولات، بنتيجة 3-2، في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما في ملعب صالة نادي البطائح، ويلتقي المنتخبان مساء اليوم، الثلاثاء، في نفس الصالة. حضر المباراة عبد الله الشاهين رئيس مجلس إدارة اتحاد الكويت لكرة القدم، وعبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وشهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، وخميس الشامسي عضو اللجنة، مشرف منتخبات الصالات، ومحمد عبد الله بن حليس الكتبي عضو مجلس إدارة نادي البطائح.

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