«الزعيم» و«البرتقالي» إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، عجمان - ياسر قاسم

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حجز فريقا العين وعجمان أول بطاقتين في الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ليصعدا إلى المربع الذهبي في انتظار الفائزين من لقائي اليوم بين الشارقة والجزيرة، وبني ياس والوصل. في المباراة الأولى، جاء تأهل العين مساء أمس، بعد فوزه على مضيفه شباب الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 8، ولابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة على ملعب استاد راشد بدبي ضمن الدور ربع النهائي، ويلتقي العين في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء اليوم بين بني ياس والوصل في الدور ربع النهائي.

ونجح «الزعيم» في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه بلاسيوس في الدقيقة 8، واعتمد الحكم صحة الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وانتهى بتقدم العين بهدف دون مقابل.

وواصل الحارسان تألقهما في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفاً سجله عمر خربين لشباب الأهلي، بداعي التسلل في الدقيقة 74، واحتسب الحكم ركلة جزاء لعرقلة ماجد ناصر، لاعب العين سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، وطرد حارس شباب الأهلي بالإنذار الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77، ونزل الحارس البديل جمال الحوسني، وسدد الركلة لابا كودجو مسجلاً الهدف الثاني للعين في الدقيقة 81.

وفي اللقاء الثاني، تأهل عجمان «البرتقالي» بعد فوزه على ضيفه البطائح 2 - 1، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، تفوق عجمان في الشوط الأول بفضل سيطرته على خط الوسط مما ساعده على صناعة هجمات عدة، ونجح في ترجمة هذه السيطرة بافتتاح التسجيل عن طريق علي مدن في الدقيقة 32، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 46 محترفه فراس بالعربي لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 2 - 0، وتمكن أورتور جورجي لاعب البطائح من تقليص الفارق عند الدقيقة 64.

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