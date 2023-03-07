الإعصار يقترب من «المحترفين» وصراع الوصافة يشتد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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بدأت ملامح الصعود إلى دوري «أدنوك» للمحترفين تظهر قبيل جولات معدودة على ختام المسابقة، وذلك على الرغم من احتدام التنافس بين الفرق الأربعة الساعية إلى تحقيق حُلم التأهل، وهي بالترتيب حتا بـ 50 نقطة، يليه دبا الحصن 45 نقطة، ثم الإمارات الثالث برصيد 44 نقطة، ثم الحمرية الرابع برصيد 43 نقطة.

وشهدت مباريات الجولة 25 تسجيل اللاعبين 25 هدفاً وإشهار الحكام لـ 38 بطاقة ملونة، وأقيمت 8 مباريات انتهت 6 منها بالفوز، فيما حضر التعادل خلال مباراتي العربي ضد مصفوت (1-1) والرمس أمام مسافي (1-1)، وتمكنت فرق حتا والإمارات والفجيرة والتعاون والحمرية والعروبة من تحقيق الانتصار خلال هذه الجولة، فيما خرجت أندية بينونة ودبا الحصن وغلف اف سي وسيتي وهيسبانيا والجزيرة الحمراء خالية الوفاض دون الحصول على أي نقطة.

كفة

وتبدو كفة فريق حتا «الإعصار» الأرجح لنيل البطاقة الأولى إذا سار رجال المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر على طريق الانتصارات في قادم المباريات، والتي فيما يبدو أنها سهلة على الورق وتجمعه مع فرق الوسط وآخر الترتيب، عدا مباراة الحمرية صاحب المركز الرابع والتي تقام في الجولة 27، وسيلاقي حتا في بقية المباريات فرق الجزيرة الحمراء والتعاون في المباراتين القادمتين، ثم يرحل لملعب الحمرية ويلتقي بعده بمسافي ومصفوت والعربي ثم الذيد وأيضاً الرمس وفرسان هيسبانيا وسيتي في ختام الدوري.

صراع

وفيما يتعلق بمركز الوصافة، فالتنافس سيكون على أشده بين أندية دبا الحصن والإمارات والحمرية، ويسعى كل فريق للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط وستضع هذه المعطيات مباريات دوري الأولى على سطح صفيح ساخن على مستوى المقدمة أو القاع الذي يشهد هو الآخر صراعاً من نوع آخر بين 3 أندية وهي بالترتيب من المركز الخامس عشر وحتى السابع عشر «الأخير»، حيث يأتي سيتي برصيد 16 نقطة يليه بينونة برصيد 15 نقطة، ثم فرسان هيسبانيا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، في وقت ابتعد فيه ذئاب الفجيرة خطوة جديدة من «معمعة» الهبوط إثر الفوز المثير على غلف اف سي بثلاثية البرازيلي جواو «هاتريك».

نقاط

في هذه الجولة، شهد ملعب الإمارات في رأس الخيمة مباراة من العيار الثقيل جمعت الإمارات صاحب الأرض والجمهور والمركز الثالث، بضيفه دبا الحصن الثاني في سلم الترتيب وبعد أن ظن الجميع بأن دبا الحصن سيضيق الفارق بينه وبين حتا المتصدر إلى نقطتين، إلا أن الفريق مني بهزيمة قاسية بنتيجة 4/‏1، ويبدو أن معرفة المدرب محمد الجالبوت مدرب الإمارات بخبايا وأسرار فريقه السابق دبا الحصن وراء الفوز الكبير.

تنطلق مواجهات الأسبوع 26 من دوري الهواة السبت المقبل بأربع مباريات تجمع مسافي ضد فرسان هيسبانيا ويلتقي مصفوت بالرمس، والتعاون يستقبل العروبة والحمرية ضد سيتي ويوم الأحد أيضاً تقام 4 مواجهات تجمع الجزيرة الحمراء ضد حتا، الحصن يستضيف غلف اف سي، الذيد والعربي، بينونة والإمارات.

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