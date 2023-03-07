الشارقة يلتقي الجزيرة وبني ياس ينتظر الوصل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

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تقام، اليوم ضمن مباريات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مباراتان من العيار الثقيل، في الأولى، يتجدد في الثامنة والنصف مساءً، لقاء فريقي الشارقة وضيفه الجزيرة في سباق الوصول للدور نصف النهائي، ويأتي اللقاء بعد 4 أيام فقط من المواجهة التي جمعتهما على الملعب نفسه ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ونجح فيها الضيف الجزراوي في قلب النتيجة والعودة بالنقاط الثلاث، وتلقي هذه النتيجة بظلالها على مواجهة الكأس، وتزيد العبء على الشارقة، الذي يتطلع إلى رد اعتباره وفي الوقت نفسه التقدم خطوة جديدة في طريق المحافظة على لقب الكأس الغالية التي أحرزها في أكتوبر من العام الماضي للمرة التاسعة في سجله الذهبي.

وفي المباراة الثانية، يلتقي بني ياس والوصل عند الساعة 5:35 مساءً على ملعب السماوي بالشامخة بأبوظبي، في مباراة لا تخضع للتكهنات ومفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل الرغبة القوية لدى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة الأغلى.

ويسعى بني ياس إلى تحقيق نتيجة إيجابية في الكأس وتخطي النتائج المخيبة للفريق في دوري المحترفين، ولم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات، آخرها الخسارة على ملعبه أمام عجمان 2-3، ولكن السماوي يتعامل مع مباراة الكأس بشكل مختلف ويؤمن بحظوظه في الفوز والتأهل للمربع الذهبي.

في حين، يدخل الوصل ملعب مضيفه بني ياس برغبة تحقيق الفوز تحديداً لمواصلة مشوار تألقه في الموسم الجاري، والاقتراب أكثر من حلم استعادة لقب البطولة الغائب عن خزائن الإمبراطور منذ عام الفوز به في 2007. ويبدو فريق الوصل مؤهلاً تماماً لتحقيق غايته من مباراة اليوم، رغم يقينه بعدم سهولة منافسه، الذي غالباً ما يقدم مستويات باهرة، ويحقق نتائج لافتة مع الوصل بالذات في الكثير من المباريات وفي مختلف البطولات المحلية.

تدريبات

من جهته، عمد الروماني كوزمين، المدير الفني للشارقة، على معالجة السلبيات التي أدت للخسارة في مباراة الدوري من خلال التدريبات اليومية التي خاضها الفريق منذ السبت الماضي، ووصف كوزمين المباراة بالصعبة عطفاً على المنافس القوي، وشدد كوزمين على ضرورة نسيان نتيجة مباراة الفريقين في بطولة الدوري والتركيز والعمل على الفوز في هذه المباراة دون التأثر بما حدث في مباراة يوم الجمعة الماضي، وقال: «علينا التركيز على المباراة التي أمامنا وعدم السماح لأي مؤثرات أخرى بتشتيت تركيزنا، وهذه بطولة مختلفة وغالية علينا ونحمل لقبها وعلينا القتال حتى نحافظ على حظوظنا في الاحتفاظ باللقب وهو ما سنعمل على تحقيقه».

فوز

في حين، قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، إن فريقه تناسى فوزه على الشارقة في الدوري قبل أيام، ووضع كل تركيزه على مباراة اليوم، موضحاً أن الجميع عمل بشكل جيد في التدريبات وهناك إصرار كبير وسط اللاعبين لتقديم مستوى جيد ومواصلة النتائج الإيجابية التي ترضي تطلعات الجماهير، نافياً بشدة أن تكون هناك تأثيرات سلبية أو إيجابية لنتيجة مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري، مشيراً إلى أن لقاء اليوم في بطولة مختلفة وكل مباراة لديها حساباتها وظروفها الخاصة.

وأضاف كايزر: المباراة صعبة بالتأكيد لأن الشارقة من أفضل الفرق ولديه دوافعه أيضاً في الفوز، كل فريق يرغب في بلوغ نصف النهائي لذلك المنافسة ستكون قوية من أجل بطاقة التأهل، ومن الطبيعي أن يجتهد كل فريق لتحقيق هدفه.

طموح

وشدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، على أن هدف الفريق مواصلة مشواره في بطولة الكأس والتأهل للدور القادم رغم الصعوبات التي يمر بها السماوي، وأفضلية الوصل في الموسم الحالي. وقال: «بالتأكيد هدفنا الصعود إلى الدور نصف النهائي، والمباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ونملك طموحاً مشروعاً مثل كل الفرق، وهو ما يجعلنا نلعب على الفوز».

وأضاف: «بالطبع لم نظهر بمستويات جيدة في مبارياتنا الأخيرة، بعكس الوصل الذي يقدم موسماً مميزاً ويحقق نتائج جيدة، ولكن مباريات الكأس مختلفة تماماً عن الدوري والمفاجآت واردة في بطولة الكأس». وأشار إيسايلا إلى أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن لاعبي فريقه متحمسون لتقديم أداء قوي، ولدينا رغبة واضحة لتحقيق الفوز والتأهل للدور قبل النهائي.

فرصة

من جهته، أعرب الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، عن قناعته بأن المباريات التي تُلعب وفق قاعدة «خروج المغلوب» من مباراة واحدة ليست سهلة، لتوفر فرصة الفوز لكل المنافسين وبالتساوي، لافتاً إلى أن بني ياس فريق قوي، وبغض النظر عن محصلته من النقاط في بطولة الدوري العام، لامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، مطالباً لاعبي الوصل بحتمية اللعب بتركيز عال، وتقديم أفضل أداء طوال دقائق المباراة، لتحقيق الهدف المنشود من المباراة، وهو تأهل الوصل إلى الدور التالي من البطولة.

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