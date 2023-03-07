964 مقيماً في ملاعب الإمارات

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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ينشط 964 لاعباً من المقيدين بفئة «المقيم»، بملاعب الإمارات، بداية بدوري الأشبال تحت 11 سنة، نهاية بدوري المحترفين، من مختلف الأعمار والجنسيات في خطوة منحت بها الدولة اللاعبين أصحاب الموهبة صغار السن والأطفال فرصة المشاركة في المنافسات الرياضية الرسمية منذ العام 2018.

واستعانت الأندية باللاعب المقيم وفق الضوابط والشروط التي حددها اتحاد كرة القدم منذ الإعلان عن القرار وحسب التعديلات المتجددة التي تستهدف منح المقيم حرية أكبر وفرصاً أكثر للمشاركة، ومن بينها فرق دوري المحترفين البالغ عددها 14 فريقاً، التي تضم مجتمعة 50 لاعباً، وتعتبر أندية العين والوحدة واتحاد كلباء الأكثر تعاقداً مع المقيم بضم 5 لاعبين في كل فريق، ثم شباب الأهلي والشارقة وعجمان وخورفكان بعدد 4 لاعبين، والوصل والجزيرة والبطائح ودبا والنصر بعدد 3 لاعبين، وأقل الفرق ضماً للمقيم في كشوفاتها بالمحترفين، بني ياس والظفرة بلاعبين فقط في كل فريق.

كما تقوم أندية المحترفين بقيد المقيم في كشوفات الرديف والتي تضم إجمالياً 57 لاعباً، مع الاستعانة بهم للعب مع الفريق الأول، ويبرز الجزيرة والوصل بالتعاقد مع 6 مقيمين في الرديف، فيما يضم بني ياس لاعبين فقط من فئة المقيم، ليكون أقل أندية المحترفين اعتماداً على الفئة المذكورة بإجمالي 4 لاعبين فقط في الفريق الأول والرديف.

مشاركة

ويشهد دوري الدرجة الأولى الذي ينشط فيه 17 فريقاً مشاركة العدد الأكبر من اللاعبين المقيمين مقارنة بين دوري الدرجات المختلفة بعدد 105 لاعبين، فيما يضم دوري الدرجة الثانية 50 لاعباً ودوري الثالثة 53 مقيماً.

وعلى مستوى منافسات المراحل العمرية هنالك 649 لاعباً، يشاركون في 12 مسابقة في دوري الشباب تحت 21 سنة الذي يضم 8 فرق فقط 21 لاعباً، أما دوري تحت 18 عاماً يضم 78 لاعباً مقيماً، ودوري تحت 17 سنة يشارك فيه 71 لاعباً.

منافسات

ويشهد دوري تحت 16 سنة العدد الأكبر على مستوى المراحل السنية والأكبر على مستوى كافة المنافسات الرسمية بتواجد 115 لاعباً من فئة المقيم، فيما يشارك في دوري تحت 15 سنة 76 لاعباً، ودوري تحت 14 سنة 88 لاعباً، وتحت 13 سنة «أ» 56 لاعباً، وتحت 13 سنة «ب» 21 لاعباً، وتحت 12 سنة «أ» يشارك 40 لاعباً، وتحت 12 سنة «ب» 8 لاعبين فقط، وتحت 11 سنة «أ» 54 لاعباً، و تحت 11 سنة «ب» 21 لاعباً.

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