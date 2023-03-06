"مانشستر سيتي" يطلق مبادرته السنوية لتشجيع الفتيات على ممارسة كرة القدم

المصدر: وام

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن إطلاق النسخة السادسة من مبادرته الكروية السنوية، "Same City Same Passion" ، والهادفة لتعزيز الحضور النسائي في رياضة كرة القدم عالميا.

كما تهدف المبادرة لإثارة شغف الفتيات الصغيرات في مختلف أرجاء العالم بكرة القدم من خلال إهدائهن كرة قدم من علامة PUMA.

وقدم نادي مانشستر سيتي، عن طريق مبادرته التي انطلقت عام 2018 ما يزيد على 6000 كرة قدم في مختلف أنحاء العالم، وشهدت المبادرة في دولة الإمارات خلال العام الماضي مشاركة 315 لاعبة صغيرة.

ونظمت المبادرة العديد من الفعاليات العام الماضي في مختلف أرجاء الإمارات، من بينها إكسبو 2020 دبي، وياس مول؛ حيث شهدت حضور عدد من لاعبات الفريق الأول في نادي مانشستر سيتي، ومنهن كراين باردسلي، وإسمي مورجان ولورا كومبس، اللواتي أثار حضورهن شغف اللاعبات الصغيرات.

وقالت جورجيا باينبريدج، منسقة التدريبات في مدارس الـ"سيتي" لكرة القدم في الإمارات: "تلعب الأندية دورا مهما في إثارة شغف المواهب الناشئة في الرياضة، وشهدنا ذلك بشكل مباشر في نادي مانشستر سيتي، سواء عن طريق مبادرة Same City Same Passion أو غيرها من المبادرات العديدة.

وأوضحت: "تساهم هذه البرامج في تشجيع الأجيال القادمة على ممارسة رياضة كرة القدم، من خلال توفير الفرص، سواء كان ذلك للفتيات الصغيرات الراغبات باختبار الرياضة، أو اللاعبات الناشئات اللاتي يسعين لصقل وتطوير مهاراتهن، لتحقيق أحلامهن بدخول عالم الاحتراف في كرة القدم".

وأضافت: "شهدنا نموا كبيرا في اهتمام الفتيات الصغيرات برياضة كرة القدم، وترافق ذلك باتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حضورهن، سواء كان ذلك من خلال المدارس أو إنشاء بطولات مصغرة، كما شهدنا أيضا زيادة حضور لاعبات صغيرات إماراتيات ممن لديهن الموهبة".

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