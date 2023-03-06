العين يتخطى شباب الأهلي إلى قبل نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير – عيسى البلوشي

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تأهل العين إلى الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء اليوم، بفوزه على مضيفه شباب الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما ماتياس بلاسيوس في الدقيقة 8، ولابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة 81 من عمر مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الدور ربع النهائي، ويلتقي العين في الدور قبل النهائي مع الفائز من لقاء الغد، بين بني ياس والوصل في الدور ربع النهائي.

ونجح العين في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق لاعبه بلاسيوس في الدقيقة 8، بعد عرضية من سفيان رحيمي، واعتمد الحكم صحة الهدف بعد العودة لمدة دقيقتين إلى تقنية الفيديو، وتألق خالد عيسى حارس العين، وماجد ناصر حارس شباب الأهلي، في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً بخروج بدر ناصر للإصابة، ودفع بالمدافع يوسف جابر.

وتبادل الفريقان الأفضلية الهجومية، ولكن لم يشهد الشوط الأول تعديلاً على النتيجة، رغم احتساب 7 دقائق وقتاً بدل ضائع، وانتهى بتقدم العين بهدف دون مقابل.

وواصل الحارسان تألقهما في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفاً سجله عمر خربين لشباب الأهلي، بداعي التسلل في الدقيقة 74، واحتسب الحكم ركلة جزاء لعرقلة ماجد ناصر، للاعب العين سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، وطرد حارس شباب الأهلي بالإنذار الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77، ونزل الحارس البديل جمال الحوسني، وسدد الركلة لابا كودجو مسجلاً الهدف الثاني للعين في الدقيقة 81.

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