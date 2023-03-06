غدا .. انطلاق كأس زايد بن هزاع لأكاديميات الأشبال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تفتتح عصر غدا بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي في منطقة المشرف بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الـ13 لأكاديميات الأشبال تحت 14 وتحت 12 سنة، التي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تشهد مشاركة 8 فرق محلية تحت 12 سنة والتي تنطلق عصر الغد، وبطولة الفرق الخارجية التي تنطلق مبارياتها يوم 10 - 3 وتنتهي يوم الأحد القادم 12 - 3 بمشاركة 6 فرق.

وتأتي الانطلاقة بإقامة 4 مباريات عصر الغد على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس بمشاركة فرق نادي أبوظبي الرياضي (حامل اللقب) أكاديمية سليساو، أكاديمية تراك، فريق SA Regional، أكاديمية الردز، وأكاديمية باس، أكاديمية مبادرة ومدارس أدنوك.

وتضم بطولة تحت 14 سنة 6 فرق، وتشهد مشاركة عدد من الفرق المحلية والخارجية ممثلة في نادي أبوظبي الرياضي (حامل اللقب)، نجوم المستقبل من سلطنة عمان، ومن السعودية أكاديمية نادي التعاون وأكاديمية جيزان، وأكاديمية المواهب الكويت، وفريق نادي كيندر تارجوفيستي الروماني. وتم توزيع كل فئة إلى مجموعتين على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة.

وأكد محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، مدير عام النادي، أن رعاية الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة السنوية تعكس الاهتمام بجيل المستقبل، بعد أن بلغت عامها الثالث عشر على التوالي، والذي يمثل دليلاً على الفوائد المكتسبة لجميع المشاركين واللاعبين ونجاح البطولة وتطورها من نسخة إلى أخرى، وأشار إلى أن ما يميز تلك النسخة المشاركة الواسعة للفرق المحلية والخارجية، من مواطنين ومقيمين مما يساعد هؤلاء الأبناء في قضاء أوقات فراغهم في لعب كرة القدم والاستمتاع بفنونها، واكتساب المهارات الفنية، وخلق الصداقات الأخوية.

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