عجمان أول المتأهلين لمربع الكبار في كأس رئيس الدولة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم - تصوير- غلام كاركر

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حجز عجمان أول بطاقات الدور نصف النهائي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه البطائح 2-1، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، وهي المرة الأولى التي يصل فيها «البرتقالي» لمربع الكبار في عصر الاحتراف، وجاءت المباراة مثيرة وتبادل فيها الفريقان السيطرة خلال الشوطين، وتفوق عجمان في الشوط الأول بفضل سيطرته على خط الوسط، مما ساعده في صناعة هجمات عديدة، ونجح في ترجمة هذه السيطرة بافتتاح التسجيل عن طريق علي مدن في الدقيقة 32 مستفيداً من متابعته للكرة المرتدة من الحارس زايد الحمادي، وواصل عجمان تفوقه حتى أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 46 من صناعة متقنة لعصام فائز الذي وضع فراس بالعربي في مواجهة المرمى وسدد الأخير بيسراه كرة قوية في الزاوية اليُمنى لم تفلح معها محاولات الحارس لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان 2-0.

وتحسن أداء البطائح كثيراً في الشوط الثاني، واستطاع التفوق في الناحية الهجومية بفضل أناتول ولورنسي وتمكن أورتور جورجي من تقليص الفارق عند الدقيقة 64 بتسديدة قوية في مقص المرمى على يسار الحارس علي الحوسني، وكاد البطائح أن يعدل النتيجة في الدقائق الأخيرة في ظل تراجع عجمان وسعيه للمحافظة على النتيجة، وتحمل خط دفاع عجمان والحارس الحوسني العبء الأكبر ونجح الحوسني في إنقاذ رأسية أناتول إلى ركنية بصعوبة، حتى أعلن الحكم الدولي المونديالي محمد عبد الله عن انتهاء المباراة بفوز عجمان 2-1.

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