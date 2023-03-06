تكريم لائق لعلاء مدكور بمناسبة عودته لمصر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أقام عدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، حفلاً لتكريم الكابتن علاء مدكور المحلل الرياضي في قناة دبي الرياضية، بمناسبة تقاعده وعودته إلى وطنه الأم مصر بعد رحلة كفاح في الإمارات استمرت ما يقرب من 45 عاماً قضاها ما بين الوحدة الرياضية العسكرية في وزارة الدفاع، والتدريب في نادي شباب الأهلي، والعمل محللاً كروياً في قناة دبي الرياضية.

وشهد الاحتفال سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وراشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام السابق، والحاج خميس سالم رئيس مجلس إدارة الوصل الأسبق، وعبدالله الرميثي أمين عام نادي الوصل الأسبق، وأسرة برنامج المنصة في قناة دبي الرياضية محمد مطر غراب، وإسماعيل راشد ومحسن مصبح وحسن الجسمي، والمؤرخ الرياضي الزميل محمد الجوكر والمعلق الكروي علي حميد وحسن جعفر مدرب حراس المرمى وعبدالفتاح إسماعيل من أبناء الجالية المصرية بالدولة.

بصمة متميزة

وأعرب عدنان حمد عن تقديره لجهود علاء مدكور في سنوات عمله في الإمارات، حيث تميز في كافة الأعمال التي قام بها، وساهم في وضع اللبنة الأولى لرياضة الإمارات مع بداية تأسيسها، ويعد من جيل الرواد الذي ترك بصمة متميزة لن تنسى، كما يعد من المحللين المتميزين الذين ساهموا في إثراء برنامج المنصة بقناة دبي الرياضية طوال سنوات عمله الممتدة لأكثر من 18 عاماً، متمنياً له التوفيق والسداد في خطواته المقبلة.

ووجه علاء مدكور الشكر والتقدير للإعلامي القدير عدنان حمد وأسرة قناة دبي الرياضية والقيادات الرياضية على تلك اللمسة الإنسانية المعبرة، ما يؤكد مدى تقدير دولة الإمارات وأبنائها لكل من عمل بها وساهم في وضع لبنة من لبنات بنائها وتطورها، وقال ذكرياتي عديدة على مدى سنوات تواجدي وعملي بالدولة، التي تشهد تطوراً في كافة مناحي الحياة بفضل الفكر الثاقب لقيادتها والجهاد الكبير من أبنائها متمنياً للإمارات مزيداً من التطور خلال السنوات المقبلة.

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