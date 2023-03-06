شباب الأهلي والعين.. نهائي مبكر في الكأس الغالية

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي والعين على استاد راشد بدبي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، في مواجهة من العيار الثقيل في دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتعتبرها الجماهير مواجهة نهائي مبكر، بين فريقين جمعا معاً 17 لقباً من الكأس الغالية في تاريخ مشاركتهما بالبطولة.

ويجمع بين الفريقين، تاريخ طويل من المنافسة والصراع على كل ألقاب الكرة الإماراتية، وهو ما يظهر بوضوح في تنافسهما بدوري أدنوك للمحترفين، إذ يتصدر شباب الأهلي جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن العين في المركز الثالث، وسبق والتقى الفريقان مرة واحدة هذا الموسم، وفاز شباب الأهلي على أرضه 2 - 1، في الجولة الثامنة للدوري، وتأهل شباب الأهلي إلى دور الثمانية للكأس الغالية، بفوزه في الدور الأول على الوحدة 1 - 0، وفي الدور ثمن النهائي على الإمارات 2 - 0، بينما فاز العين في الدور الأول على دبا الفجيرة 4 - 0، وفي الدور ثمن النهائي على خورفكان 1 - 0.

وأكد البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب شباب الأهلي، على أهمية مباراة فريقه أمام العين، وقال: «نسعى إلى لعب مباراة جيدة وتحقيق الفوز، وهو الهدف نفسه الذي يدخل به العين، والذي يمر حالياً بفترة جيدة، وعلينا احترام المنافس حتى نتمكن من تحقيق الفوز باجتهادنا، ونحن استعدينا بصورة جيدة للمباراة، ونتمنى الوصول إلى الدور التالي».

بدوره، اعتبر وليد عباس مدافع شباب الأهلي، مباراة العين، بمثابة نهائي مبكر يجمع فريقين كبيرين، مشيراً إلى أن العين يملك مجموعة من اللاعبين المميزين، وتمنى أن يقدم فريقه المستوى المأمول، وينجح في تحقيق تطلعات الجماهير، وأوضح أن جماهير شباب الأهلي لا تحتاج إلى نداء أو مناشدة لتواصل تشجيعها للاعبين، مشيراً إلى أنهم ظلوا يقومون بواجبهم على أكمل وجه في كل الأوقات، وثمن وقفة الجماهير القوية خلف الفريق، مقدماً الشكر لهم على الدعم والمساندة، آملاً أن يتمكن مع زملائه من إسعاد أنصار الفريق.

يشار إلى أن شباب الأهلي، يتصدر قائمة الأندية الأكثر فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفوزه بها 10 مرات في مواسم 2020 - 2021، 2018 - 2019، 2012 - 2013، 2007 - 2008، 2003 - 2004، 2001 - 2002، 1995 - 1996، 1987 - 1988، 1976 - 1977 و1974 - 1975، في حين، يملك العين، 7 ألقاب من الكأس، وجمعها في مواسم 2017 - 2018، 2013 - 2014، 2008 - 2009، 2005 - 2006، 2004 - 2005،

2000 - 2001 و1998 - 1999.

تحضيرات عيناوية

من جهته، أكمل العين تحضيراته الميدانية وبات في كامل جهوزيته لمواجهة الليلة، وهو يأمل في العودة ببطاقة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة الغالية، وفي الوقت نفسه تأكيد تفوقه التاريخي على شباب الأهلي في المواجهات التي جمعتهما بكأس رئيس الدولة، إذ حقق الفوز عليه 3 مرات من أربع مواجهات سابقة مقابل فوز وحيد للأخير، مع إدراكه لصعوبة المهمة في مواجهة صاحب الأرض والجمهور المنتشي بصدارته لجدول ترتيب دوري أذنوك للمحترفين.

وعسكر العين في دبي قبل 48 ساعة من المباراة، لمتابعة تحضيراته للقاء الليلة، وبينما يتواصل غياب كل من الأوكراني أندري يارمولينكو، ولاعب متوسط الميدان يحيى نادر، بالإضافة لرفائيل، ينتظر أن يدفع المدرب بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراته الأخيرة بالدوري أمام دبا، بعد أن قام بتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق، بإخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، ويتوقع أن يخوض اللقاء بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، احتراماً لمنافسه شباب الأهلي القوي.

وشدد المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، على ضرورة العمل بجد وتركيز كبيرين في ملعب المباراة مع إظهار الرغبة في الفوز والتأهل لنصف نهائي المسابقة الغالية، وقال إنهم مطالبون بمتابعة النتائج الإيجابية والاستمرار في المنافسة على كل البطولات لاسيما هذه البطولة المهمة، واستراتيجيتنا واضحة في التعامل مع كل مباراة على حدة.

وأضاف: تحضيراتنا للمباراة شملت برامج استشفاء للاعبين لقصر المساحة الزمنية بين المباراة السابقة وهذه المباراة، وأنا متأكد من أن جمهور العين يطمح في مشاهدة لقاء الليلة من على المدرجات، وشخصياً أشعر بالسعادة عند مشاهدته وبرغم خسارتنا في مباراة السوبر لكنهم حرصوا على الوجود، مع الوضع في الاعتبار أهمية مباراة اليوم.

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