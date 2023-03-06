عجمان والبطائح.. طموحات نصف النهائي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، الشارقة - علي الظاهري

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يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة والنصف من مساء اليوم لقاء فريقي عجمان وضيفه البطائح ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي مواجهة لا تقبل القسمة يتطلع كل طرف فيها للفوز للتقدم خطوة كبيرة للدور نصف النهائي. مباراة اليوم مختلفة، والحظوظ فيها متساوية، لا سيما والبطائح يسعى لتسجيل إنجاز جديد بالوصول للمرة الأولى للدور نصف النهائي، ولا تقل طموحات عجمان عن ذلك، خصوصاً أن «البرتقالي» سبق له الحصول على الكأس الغالية 1984. واستعد عجمان للمباراة خلال يومين فقط من بعد مباراته في الدوري خارج ملعبه أمام بني ياس والتي كسبها بنتيجة 3 - 2، وركز المدير الفني غوران توفيدزيتش، على الناحية الفنية خلال التدريبين نظراً لضيق الوقت، وأكد غوران في تعليقه على المباراة، على أهمية مواجهة الكأس، خصوصاً وأن عجمان يلعب وسط جمهوره وفي ملعبه والتأهل من مباراة واحدة، لا مجال بعدها للتعويض، مشيراً إلى أن فريقه مطالب بالتركيز والتغلب على عامل الوقت بالاستشفاء من بعد مباراة بني ياس.

تطلعات

يتطلع البطائح إلى الوصول إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه عندما يواجه عجمان اليوم بعد مستوى مميز في الفترة الماضية أبرزها الريمونتادا في دور الـ 16 أمام اتحاد كلباء والتي حسمتها ركلات الترجيح مما قاد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء للوصول إلى ربع نهائي «الكأس الغالية» للمرة الأولى، ويخوض البطائح المواجهة بصفوف شبه مكتملة باستثناء خميس إسماعيل الذي يغيب للإصابة وأحمد موسى بعد انضمامه للخدمة الوطنية. وأنهى «الراقي» تحضيراته الأخيرة على ملعبه بمعنويات عالية بعد خروجه بنقطة إيجابية في الجولة الماضية أمام خورفكان. وأكد سعيد شخيت مدرب البطائح أن المباراة ستكون صعبة وقوية أمام عجمان اليوم حيث يسعى كل فريق للفوز وحجز مقعده في نصف النهائي والاقتراب أكثر من المباراة النهائية لأغلى البطولات الكروية، مجدداً الثقة بجميع اللاعبين وقدرتهم على مواصلة تقديم الأداء المميز وتحقيق النتيجة الإيجابية التي يتطلعون إليها أمام فريق منظم سيلعب على أرضه ووسط جماهيره.

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