غداً.. عجمان يواجه البطائح وشباب الأهلي يلتقي العين بكأس رئيس الدولة

المصدر: وام

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تنطلق غداً الاثنين، منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم، بمباراتي عجمان مع البطائح وشباب الأهلي مع العين، فيما تقام المباراتان الأخريان لهذا الدور بعد غد الثلاثاء.

وتفتتح مباريات هذا الدور، غداً بلقاء عجمان مع البطائح في الخامسة والنصف باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، فيما يستضيف شباب الأهلي فريق العين باستاد راشد في الثامنة والنصف مساءً.

وتجمع أولى مباريات يوم الثلاثاء فريقي بني ياس والوصل باستاد نادي بني ياس في الخامسة و35 دقيقة، وفي المباراة الثانية يستقبل الشارقة فريق الجزيرة في الثامنة والنصف مساءً باستاد نادي الشارقة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويتأهل الفائز إلى نصف النهائي، الذي يطبق خلاله نظام الذهاب والإياب ليتم تحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وأكمل اتحاد الإمارات لكرة القدم، ترتيباته لإخراج مباريات الدور ربع النهائي لهذه البطولة الغالية بأفضل صورة ، حيث عقدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال الأيام الماضية الاجتماعات الفنية والتنسيقية للمباريات الـ4، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الفرق المشاركة.

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