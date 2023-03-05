الحمرية يستعيد المركز الثالث مؤقتاً في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد الحمرية نغمة الانتصارات وفاز على هيسبانيا 4-1 في اليوم ثاني للجولة 24 لدوري «الهواة»، ورفع الحمرية رصيده إلى 43 نقطة ثالثاً في انتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، فيما بقي فرسان هيسبانيا قابعاً في المركز الأخير بـ8 نقاط.

وواصل العروبة مسلسل الانتصارات، وتغلب على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، ليصل للنقطة 31 في المركز العاشر، فيما تراجع الجزيرة الحمراء للمركز الثامن برصيد 32 نقطة، وتعادل الرمس «31 نقطة» ومسافي «29 نقطة» 1-1. وتقام اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي الإمارات مع دبا الحصن، وحتا مع بينونة، وغلف إف سي أمام الفجيرة، والعربي يستقبل مصفوت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز