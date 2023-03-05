اتحاد الكرة يشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي

المصدر: (الدوحة - البيان)

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يشارك وفد اتحاد الكرة في فعاليات المؤتمر الطبي السابع الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، والذي تستمر فعالياته حتى الغد، بمشاركة 600 عنصر من الكوادر الطبية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة أحدث التطورات الطبية مع الأطباء وممارسي مهنة الرعاية الصحية المساعدين والمتخصصين في العلوم الرياضية والطب. ويضم وفد اتحاد الكرة، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، والدكتور عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين، والدكتور زوران، طبيب منتخباتنا الوطنية.

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