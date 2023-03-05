حسن إسماعيل: الحراس ضحية المدافعين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل، المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن حراس المرمى ضحية ضعف الشق الدفاعي خلال الجولة الثامنة عشرة لدوري أدنوك، حيث ظهر دفاع معظم الفرق مفككاً، وتعددت الأخطاء الفردية من اللاعبين، من خلال الكرات العرضية التي شكلت خطورة على الحراس.

وقال إن الخلل في الرقابة داخل المنطقة تسبب في الارتباك، وتعددت الأخطاء من لاعبي عدة فرق، ما أدى إلى احتساب عدة ركلات جزاء، والأمر كله كان له تأثير سلبي على أداء حراس المرمى خلال الجولة.

وطالب حسن إسماعيل المدربين بمزيد من العمل الفني والتكتيكي خلال الفترة المقبلة، لتدارك سلبيات الأداء، والسعي إلى تطوير المنظومة الدفاعية بشكل عام، قائلاً: «من غير المعقول أن تشهد الفرق الكبيرة هذا الكم من الأخطاء الدفاعية، ما يتسبب في اختلال منظومة العمل والتعرض للخسائر، الأمر الذي يقلل من تحقيق الفرق لأهدافها، خاصة مع اشتداد المنافسة على الصدارة».

أداء

وأشاد حسن إسماعيل بالثنائي محمد الشامسي، حارس الوحدة، وخالد السناني، حارس الوصل، وقال إنهما الاستثناء في الأداء القوي للحراس خلال الجولة المنتهية، حيث واصلا تألقهما ومساهمتهما في ظهور فريقيهما بمستوى طيب، وتحقيق الفوز والمنافسة على الصدارة، وقد امتازا بالثبات الانفعالي وحسن قيادة زملائهما داخل الملعب، والدفاع عن عرينهما ببسالة، مضيفاً: «لا نغفل دور عدد من الحراس الآخرين، الذين أدوا بشكل جيد، لكنهم ظلموا نتيجة تعدد الأخطاء الدفاعية لفرقهم».

واختتم حسن إسماعيل بقوله: «نأمل أن تقل الأخطاء الدفاعية خلال الجولات المقبلة، حتى يتمكن الحراس من تقديم مستوى فني أفضل يتواكب مع إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة».

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