ركلة جزاء تثير الجدل في لقاء «الفرسان و «النمور»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الجولة الثامنة عشرة أداء جيداً من قضاة الملاعب ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات باستثناء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء حينما قام محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي بعرقلة سلطان الزعابي داخل منطقة الجزاء، واختلف على تفسيرها حكام المباراة ومحللو القنوات التلفزيونية.

حيث اعتبرها الحكم سلطان عبدالرزاق احتكاكاً عادياً لا يرتقي لركلة جزاء. وشهدت الجولة تزايد حالات الخشونة والعنف بين اللاعبين مما أدى إلى إنذار 32 لاعباً وهو عدد كبير، إضافة إلى حالتي طرد، نتيجة قوة التنافس خاصة في صراع القمة، مما كان له تأثير سلبي على اللاعبين، وقد أحسن الحكام التعامل مع تلك الحالات والسعي للحد منها باستخدام البطاقات تارة، والتحذير تارة أخرى.

وبعيداً عن المستوى الفني لقضاة الملاعب هناك كلمة للإدارة الفنية للحكام، بضرورة مراعاة ظروف الحكام عند تكليفهم بالمباريات.

فمن غير المعقول أن يتم تكليف الحكم الدولي بإدارة الفيديو في مباراة كلباء وشباب الأهلي بالمنطقة الشرقية، وفي اليوم التالي يتم تكليفه بإدارة مباراة الظفرة مع الوصل في المنطقة الغربية، مما يعرضه للإرهاق البدني والنفسي وتتزايد الضغوط عليه، مما يحد من عطائه خلال إدارته للمباريات.

حالات تحكيمية

■ تدخل إيجابي من الحكم المساعد علي سعيد بإلغاء ركلة جزاء تم احتسابها للعين

■ تدخل إيجابي من حكم الفيديو باحتساب ركلة جزاء لعجمان

■ طالب الجزيرة بركلة جزاء نتيجة سقوط عمر تراوري داخل منطقة الجزاء ولكن الاحتكاك طبيعي ولا يرتقي للركلة.

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