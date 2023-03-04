الوصل.. 270 دقيقة بشباك نظيفة في دورينا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حافظ الوصل على وصافة دوري المحترفين بفوزه على الظفرة في لقاء الفريقين بالجولة 18 من المنافسة أول من أمس بهدفين دون رد، مؤكداً رغبته في بلوغ الصدارة بعد أن وصل إلى 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر شباب الأهلي.

وأظهر الإمبراطور الوصلاوي تميزاً كبيراً خلال المباريات الخمس السابقة بالنصف الثاني من البطولة، شهدت فوزه في 4 مباريات متتالية على البطائح، ودبا، والنصر، والظفرة، فيما تعادل في مباراته الأولى أمام الوحدة 3-3، ليجمع 13 من أصل 15 نقطة، ليكون ثاني أفضل فريق يحقق نتائج إيجابية في النصف الثاني بعد العين الذي حقق 5 انتصارات.

وتميز الوصل أيضاً بخروجه بشباك نظيفة خلال الجولات الثلاث السابقة «270 دقيقة دون تلقي أهداف»، وأحرز الفريق 5 أهداف في شباك المنافسين، ليؤكد تطوره في الجانب الدفاعي مقارنة بالنصف الأول من البطولة، الذي لم تهتز فيه شباكه خلال 3 مباريات أيضاً، ولكن من مجموع 13 مباراة.

وبجانب نجاحه في حصد النقاط، والمحافظة على شباكه، فإن الوصل قدم مستويات جيدة، وأظهر تطوراً كبيراً في مستواه الفني بقيادة مدربه خوان بيتزي، مع تألق عدد من لاعبيه بقيادة خالد السناني حارس المرمى، والمدافع الهداف سفيان بوفتيني، والقائد علي صالح، ومفتاح الانتصارات فابيو ليما، ودينمو الفريق سياكا سيديبي، والمهاجم توماس شانكالاي، الذي أصبح صديقاً للشباك، وغيرهم من اللاعبين الذي قادوا الفريق لتحقيق نتائج متميزة وجدت قبولاً وسط الجماهير التي ظلت تدعم الفريق في مبارياته داخل وخارج ملعبه.

وأكد الوصل بنتائجه ومردوده الفني، مع الحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده مبارياته، جاهزيته لبقية مشوار المنافسة، وأنه سيكون منافساً قوياً على التتويج باللقب مع عدد من فرق الصدارة.

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