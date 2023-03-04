ثلاثي كلباء يستحق ارتداء شعار «الأبيض»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تعالت الأصوات والضغوط على مدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بضم 3 لاعبين من فريق اتحاد كلباء الى قائمة منتخبنا الوطني «الأبيض»، وهم الثلاثي الشاب «المتألق» أحمد عامر وسلطان عادل وياسر حسن وهم الذين يقدمون الأفضل مع بداية الموسم الكروي الحالي في تشكيلة المدرب الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني للفريق، الذي وجه رسالته لمدرب الأبيض الأرجنتيني أروابارينا موضحاً أن هذا الثلاثي يستحق أن يرتدي شعار منتخب الإمارات في قادم الاستحقاقات، وذلك بعد وصول كل من عامر وعادل وياسر إلى قمة الجاهزية والنضج الكروي الذي يؤهلهم للظهور مع المنتخب الأول، وأشار مجيدي إلى أن انضمام ثلاثي كلباء يجب أن يكون مسألة وقت ليس إلا.

ودائماً ما يعتمد الجهاز الفني على خدمات اللاعب أحمد في خط الهجوم في وقت يستعين فيه بلاعبي فريقي الرديف سلطان عادل وياسر حسن لبعض مباريات الفريق الأول.

وخاض النجم أحمد عامر 19 مباراة مع النمور بواقع 996 دقيقة محرزاً 9 أهداف، وفيما تعلق باللاعب ياسر حسن فقد لعب 17 مباراة بواقع 725 دقيقة، في وقت انضم فيه اللاعب سلطان عادل أخيراً للتشكيلة ولعب 9 مباريات بواقع 467 دقيقة، وكان اللاعب قد تواجد منذ انطلاقة الموسم ضمن معسكر أداء واجب الخدمة الوطنية قبيل أن يعود وينضم لتشكيلة النمور

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