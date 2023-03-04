سيريرو وعبدالله رمضان.. «هاتريك» أفضل ممرري دورينا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حافظ ثنائي الجزيرة، ثولاني سيريرو، وعبدالله رمضان، على جودة التمرير في دوري أدنوك للمحترفين بالتربع على صدارة أكثر اللاعبين لعباً للتمريرات الصحيحة بدقة عالية للعام الثالث على التوالي، مع صدارتهما قائمة أكثر اللاعبين لمساً للكرة في البطولة 3 مواسم متتالية أيضاً، وذلك بحسب الإحصاءات الدقيقة لرابطة دوري المحترفين.

ويتصدر عبدالله رمضان «24 عاماً» قائمة جودة التمريرات في النسخة الحالية من البطولة بنهاية الجولة 17 بعدد 1804 تمريرات صحيحة، ويأتي زميله الجنوب أفريقي سيريرو «32 عاماً» في المركز الثاني بفارق 4 تمريرات فقط.

وأنهى سيريرو الموسم الماضي 2021-2022 بصدارته التمريرات الصحيحة بعدد 1894 تمريرة، وحل ثانياً عبدالله رمضان بعدد 1621 تمريرة، وتصدّرا سوياً أيضاً موسم 2020-2021، حيث جاء في المركز الأول ثولاني سيريرو بعدد 1807 تمريرات، وجاء ثانياً عبدالله رمضان بعدد 1712 تمريرة.

كما يتصدر الثنائي قائمة أكثر من لمس الكرة في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي في رحلة مواصلة التألق والعطاء والتفوق، حيث يحتل عبدالله رمضان الصدارة بعدد 1647 مرة، يليه في المركز الثاني سيريرو بـ1467 مرة.

وحقق لاعبا الجزيرة تفوقاً في الموسم الماضي 2021-2022 عندما أنهى سيريرو الموسم بعدد 2296 لمسة في الصدارة، وجاء زميله عبدالله رمضان في المركز الثاني بفارق 4 لمسات للكرة.

وفي الموسم قبل الماضي 2020-2021 تصدر عبدالله رمضان القائمة بعدد 2376 لمسة، مقابل 2233 لزميله سيريرو، الذي احتل المركز الثاني.

تفوق وتميز

ويؤكد تفوق الثنائي في جودة التمريرات ولمس الكرة على جميع لاعبي دوري المحترفين خلال المواسم الماضية المهارة العالية التي يتمتعان بها، وتميزهما في أهم أدوار لاعبي الوسط، المتمثلة في الاستلام والتمرير، كما أن تفوقهما يعكس طريقة اللعب التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر عبر الاحتفاظ بالكرة والسيطرة على الملعب، والتمريرات القصيرة لبلوغ شباك المنافسين.

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