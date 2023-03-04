الوصل يسترد وصافة دوري المحترفين

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

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استرد الوصل وصافة دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الظفرة، في الجولة 18، التي أقيمت أمس، بهدفين دون رد، أحرزهما سفيان بوفتيني «ق 15» وشانكالاي «ق 89»، ليصل الفهود للنقطة 38، وبقي الظفرة في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ليتأزم موقفه أكثر في البطولة.

وفي المباراة الثانية خسر النصر أمام الوحدة بهدف دون رد، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 37 نقطة، بينما يظل النصر برصيد 14 نقطة في المركز الـ12، وأحرز هدف المباراة الوحيد للعنابي، اللاعب فاكوندو في الدقيقة 64.

واختتمت الجولة بتحقيق الجزيرة فوزاً غالياً خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة 3 - 2، ليتقدم «فخر أبوظبي» للمركز السادس برصيد 33 نقطة، وبقي الشارقة خامسا بـ34 نقطة. أحرز أهداف الجزيرة، علي مبخوت «من ركلة جزاء ق52»، وخلفان مبارك «ق 84»، وسجل للشارقة دجانيني «ق 2»، وبيريرا «ق78».

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