التعاون يعمّق جراح سيتي في «الهواة»

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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عمّق التعاون جراح سيتي وفاز عليه بنتيجة 2 - ‏1، في افتتاح مباريات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى، وسجل ثنائية التعاون كل من سلطان أحمد وإبلاي سي، في الدقيقتين 24 و88، وأحرز الهدف الوحيد لسيتي عبيد عيد في الدقيقة 83.

وتقام اليوم ثلاث مباريات تجمع العروبة ضد الجزيرة الحمراء، ويلاقي الرمس مسافي، وفرسان هيسبانيا ضد الحمرية. وتختتم مباريات الأسبوع غداً بأربع مواجهات تجمع الإمارات بدبا الحصن، ويستقبل حتا ضيفه بينونة، وغلف أف سي ضد الفجيرة، والعربي يلاقي مصفوت.

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