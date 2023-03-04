«كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة» غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة» عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق البطولة في العاصمة أبوظبي، بمشاركة فرق الأشبال من أندية الجزيرة، العين، والوحدة من الإمارات، فالنسيا الأسباني، آيندهوفين الهولندي، تشارلتون أثلتيك الإنجليزي، لو هافر الفرنسي، وبارتيزان الصربي، بداية من يوم غدٍ وحتى الثاني عشر من مارس الجاري.

وتم تقسيم الفرق المشاركة لمجموعتين، تضم الأولى فرق الجزيرة، الوحدة، آيندهوفين وبارتيزان، فيما تضم المجموعة الثانية فرق العين، فالنسيا، لو هافر، وتشارلتون أثلتيك. وتقام مباريات مرحلة المجموعات والدور نصف النهائي في ملعب أبوظبي كريكت سبورتس هب، فيما تقام المباراة النهائية في ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وتتنافس الفرق في مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل للدور نصف النهائي الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، ويبلغ الفريقان الفائزان من هذا الدور المباراة النهائية.

وقال هارون الحمادي، مشرف أكاديمية نادي الجزيرة رئيس اللجنة المنظمة لـ «كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة»: «يسعدنا الإعلان عن اكتمال كافة الترتيبات والتحضيرات لانطلاق النسخة الأولى من كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة، التي تقام برعاية كريمة من مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم من أكاديمية نادي الجزيرة، بمشاركة نخبة من أعرق وأكبر أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات وأوروبا».

وأضاف: «تم اختيار الأندية المشاركة في هذه البطولة بعناية وبمراعاة اختلاف المدارس الكروية والأساليب التدريبية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع الفرق واللاعبين والمدربين أيضاً، إضافة لما تتمتع به أكاديميات الأندية الأوروبية العريقة مثل فالنسيا الإسباني وآيندهوفين الهولندي ولو هافر الفرنسي وأيضاً ناديي تشارلتون أثلتيك وبارتيزان من سمعة مرموقة في مجال تنمية المواهب الصغيرة في كرة القدم ورعايتها وصولاً إلى الفرق الأولى والمنتخبات الوطنية، ونحن واثقون أن احتكاك لاعبينا بهذه المدارس التدريبية العريقة سينعكس إيجاباً وبشكل كبير جداً على تنمية مهاراتهم الفنية وتعزيز خبراتهم الكروية في هذه السن الصغيرة التي تتشكل فيها شخصيتهم الاحترافية ويبنى فيها الأساس الذي ترتكز عليه مسيرتهم الرياضية في المستقبل».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز