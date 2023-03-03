كايزر: مبخوت كان مؤثراً في الفوز على الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أكد مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة أن فريقه استحق الفوز على الشارقة بعد الأفضلية التي أظهرها في الشوط الثاني، مشيراً في ذلك إلى التأثير الكبير للاعب علي مبخوت في النتيجة، وقال تفصيلاً خلال تعليقه على المباراة: أعلم أن الفوز في ملعب الشارقة استعصى على الكثير من المنافسين، وأحب الحديث عن السلبيات وهي الطريقة التي استقبلنا بها الهدفين وهي لم تكن مرضية بالنسبة لي، فقدنا التركيز في لحظات كثيرة خصوصاً في الهدف الثاني رغم استحواذنا على مجريات اللعب، تماسكنا بعد ذلك وعدنا للهجوم وأحرزنا هدف الفوز، جميع اللاعبين قدموا مستوى جيداً ولكنْ هناك لاعب الكل يعرفه كان مؤثراً في تحقيق الفوز «يقصد علي مبخوت».

وأضاف رداً على أحد الأسئلة: لا أعتقد أن الجزيرة كان محظوظاً في كون الشارقة يحتفظ ببعض الأسماء خارج التشكيلة الأساسية، وبغض النظر عن الأسماء، الشارقة دفع بالتشكيلة الأفضل، أتفهم أسباب المدربين في تغيير التشكيلة عندما يخوض الفريق مباريات كثيرة، فالتدوير مطلوب في مثل هذه الظروف، ولكن الجزيرة حقق الفوز بمجهوده وأفضليته.

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