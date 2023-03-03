الجزيرة يخطف فوزاً ثميناً في ملعب الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم - تصوير- غلام كاركر

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حقق الجزيرة فوزاً غالياً خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة 3-2 في ختام الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ليتقدم للمركز السادس برصيد 33 نقطة، وبقي الشارقة في 34 نقطة خامساً للترتيب، ونجح الجزيرة في قلب تأخره في الشوط الأول لفوز ثمين بعد مستوى رائع في الشوط الثاني، جاءت المباراة مثيرة من بدايتها، لا سيما بعد أن افتتح الشارقة التسجيل مبكراً قبل مرور دقيقتين عن طريق جورج دجانيني مستفيداً من كرة عرضية ارتدت من دفاع الجزيرة وسددها بيسراه على يمين الحارس علي خصيف، وبعدها تبادل الفريقان الهجمات ولاحت أكثر من فرصة للفريقين، أبرزها لمهاجم الجزيرة أشرف بن شرقي تصدى لها الحارس عادل الحوسني، فيما شكلت مرتدات الشارقة خطورة كبيرة نجح دفاع الجزيرة في التعامل.

وكاد الجزيرة أن يصل للتعادل في نهاية الشوط الأول من هجمة قادها سالم راشد وارتكب معه الحسن صالح مخالفة على رأس الصندوق، وبعد مراجعة «الفار» احتسبها الحكم الدولي محمد عبد الله حسن مخالفة خارج الصندوق وانتهى بعدها الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

وأوفى الشوط الثاني بوعوده بفضل المستوى القوي للجزيرة، والذي نجح في تعديل النتيجة من ركلة جزاء «ق 52» ارتكبها الحسن صالح مع علي مبخوت، نجح الأخير في تسجيلها وانتظر الجزيرة 10 دقائق أخرى ليسجل هدف التقدم عن طريق أشرف بن شرقي من تسديدة قوية على يمين الحارس عادل الحوسني، وزادت الإثارة بعد العودة السريعة للشارقة لتعديل النتيجة «ق 78» عن طريق لوان بيريرا من هجمة صنعها الكاسير، أخطأ في تقديرها الحارس علي خصيف، ولكن البديل خلفان مبارك كان له رأي آخر في إعادة الجزيرة للتقدم من هجمة متقنة بدأت من عبد الله رمضان ومررها مبخوت برأسه إلى خلفان مبارك، وأهدر عثمان كمارا فرصة ثمينة للتعديل في آخر دقيقة لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 3-2.

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