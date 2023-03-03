الوصل يسترد وصافة الدوري الإماراتي بثنائية في شباك الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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استرد الوصل وصافة الدوري الإماراتي، بعد فوزه على مضيفه الظفرة بهدفين دون رد، أحرزهما سفيان بوفتيني "ق 15" وتوماس شانكالاي "ق 89"، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بالجولة 18 من منافسات البطولة.

وشهدت المباراة منافسة قوية، لكن الإمبراطور تمكن من انتزاع الأفضلية وحقق فوزه الرابع على التوالي، الذي اعاده إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما فقده مؤقتاً في اليوم الأول من مباريات الجولة بوصوله إلى النقطة 38، وبقي الظفرة في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، ليتأزم موقفه أكثر في البطولة.

وخلال اللقاء فرض الوصل سيطرته على مجريات الشوط الأول منذ صافرة البداية، وحصل على 4 ركلات ركنية في الدقيقة الثانية ليؤكد مبكراً عن رغبته في الفوز بالنقاط الثلاث، عبر هجوم مكثف أجبر الظفرة على التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، التي لم ينجح في التعامل معها، فيما ترجم الوصل جهوده بالهدف الأول الذي حمل توقيع المدافع سفيان بوفتيني في الدقيقة 15، وواصل بعدها الفريق الضيف هجومه وهدد مرمى الظفرة بأكثر من كرة عن طريق فابيو ليما الذي سدد كرة قوية تصدى لها عبدالله سلطان، وتسديدة أخرى من القائد على صالح مرت أعلى العارض.

وشهد الشوط الثاني، عودة الظفرة بمستوى أفضل حيث أعاد تنظيم صفوفه وأستشعر خطورة موقفه، ونجح في مقاسمة ضيفه السيطرة على الكرة، وسط هجمات متبادلة بين الفريقين، ومع تقدم دقائق اللعب وإخفاق الظفرة في تعديل النتيجة، أجرى الجهاز الفني عدة تبديلات في صفوفه لإنعاش الشق الهجومي، لكنه أصطدم بتماسك دفاع الإمبراطور الذي لعب على تأمين جانبه الدفاعي للمحافظة على تقدمه.

وفيما كان الظفرة يسعى لإدراك التعادل، تلقى صدمه الهدف الثاني من الوصل والذي أحرزه توماس شانكالاي بضربة رأسية، قبل دقيقة من نهاية الزمن الرسمي، الذي شهد بعده هجوماً مكثفاً من الوصل على مرمى الظفرة، حتى أعلن قاضي الجولة صافرة النهاية بفوز ثمين للإمبراطور الوصلاوي.

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