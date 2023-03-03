شباب الأهلي يحافظ على صدارة الدوري

المصدر: العين- طلحة عبدالله، كلباء - محمد فضل، دبا - علي الظاهري

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واصل شباب الأهلي اعتلاء قمة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تخطى مضيفه اتحاد كلباء، أمس، بهدفين مقابل هدف، في ختام اليوم الأول للجولة 18، التي تشهد 3 مباريات اليوم، حيث يستضيف النصر فريق الوحدة، ويحل الوصل ضيفاً على الظفرة، والجزيرة ضيفاً على الشارقة.

وبالعودة للقاء شباب الأهلي سجل هدفي الفريق كارتابيا «ق5»، ويوري سيزار «ق 66»، بينما سجل لكلباء أحمد عامر «ق81»، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول، بينما احتل كلباء المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وفي الجولة نفسها استمر العين في مطاردة الصدارة، رافعاً رصيده إلى «37 نقطة»، بعد فوزه 3-0 على ضيفه دبا مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ليحتل المركز الثاني، بعدما صعد للقمة لمدة ساعتين، قبل أن يستعيدها شباب الأهلي، وبخسارته، بقي دبا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، سجل أهداف العين كل من كايو كانيدو «ق 11»، وسفيان رحيمي «ق 61»، والبديل جوناتاس «ق 80».

وفي المباراة الثالثة، حسم التعادل مواجهة البطائح وضيفه خورفكان 2-2، على ملعب دبا الفجيرة، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 16 نقطة، و«النسور» إلى 20 نقطة.

سجل للبطائح البرتغالي جواو نوفايس «ق41»، والكاميروني أناتول «75»، ولخورفكان البرازيلي جونكالفيس في الدقيقتين 58 و87.

وواصل عجمان نتائجه الإيجابية، بتحقيقه فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب مضيفه بني ياس، بالشامخة، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 32 نقطة، ويتقدم للمركز السادس مؤقتاً، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة، وافتتح أهداف المباراة المغربي وليد أزارو لعجمان في الدقيقة 17، وأضاف التونسي فراس بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 45 1 من ركلة جزاء، ليعزز بلعربي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 45 5، بينما سجل لبني ياس سيل صامويل، في الدقيقة 56، وأوبا نغيت في الدقيقة 59.

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