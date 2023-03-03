سيتي والتعاون يفتتحان الأسبوع 24 للهواة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تقام عند الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم مباراة واحدة في افتتاحية مواجهات الأسبوع 24 لدوري الدرجة الأولى وتجمع سيتي الخامس عشر برصيد 16 نقطة بضيفه التعاون التاسع برصيد 29 نقطة، وتقام غداً 3 مباريات تجمع العروبة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويلاقي الرمس جاره مسافي في ديربي رأس الخيمة، ويرحل الحمرية لملعب فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير في الترتيب وتختتم مواجهات هذا الأسبوع بعد غدٍ بأربع مباريات بينها مباراة قمة تجمع الإمارات الثالث بدبا الحصن الوصيف، ويستقبل حتا فريق بينونة صاحب المركز قبل الأخيرة في مهمة تبدو سهلة على الورق للإعصار المتصدر برصيد 47 نقطة، ويبحث العربي عن الفوز أمام مصفوت ويلتقي غلف اف سي بفريق الفجيرة.

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