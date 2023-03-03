الجالبوت يحلم بـ«الثالثة الثابتة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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نجح المدرب الوطني محمد الجالبوت المدير الفني لفريق الإمارات في اختباره الأول مع الصقور والذي قاده إلى تحقيق الفوز على الفجيرة في مباراته الأولى قادماً من تدريب دبا الحصن، وتمكن الجالبوت من إعادة البسمة إلى جماهير الإمارات. ويعتبر فريق الإمارات هو النادي الثالث الذي يشرف عليه محمد الجالبوت بعد أن أمضى موسماً متميزاً مع النادي العربي خلال دوري الدرجة الأولى الماضي، والذي تصدره الفريق منذ انطلاقة المسابقة، لكن الأسابيع الأخيرة لم تكن كبدايتها ليتراجع العربي في سلم الترتيب، ويخسر نقاطاً كان في أشد الحاجة إليها لتتبخر أحلام جمهور أم القيوين في الأمتار الأخيرة.

ومع انطلاقة الموسم الكروي الحالي اتجه الجالبوت صوب نادي دبا الحصن، والذي بدأ معه بداية صاروخية، وتمكن الفريق أيضاً من اعتلاء الصدارة لعدد من الجولات، لكن حدوث بعض الهفوات والهزائم، التي تلقاها دبا الحصن حالت دون استمرارية المدرب مع فريقه ليتركه ويغادر نحو رأس الخيمة، ليكمل مشوار العبيدي. وتنتظر الجالبوت مباراة مهمة بعد غد تجمع الإمارات ثالث الترتيب بدبا الحصن الوصيف، فريق المدرب الجالبوت السابق وتبقى الاحتمالات مفتوحة أمام نجاح المدرب الوطني في قيادة الصقور إلى دوري أدنوك للمحترفين لتكون الثالثة ثابتة في عرف المدرب.

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