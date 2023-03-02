عجمان يفوز على بني ياس بثلاثية في الشامخة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصل عجمان نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي، بعدما حقق فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب مضيفه بني ياس، على ملعب السماوي بالشامخة، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري الإماراتي، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 32 نقطة، ويتقدم للمركز السادس مؤقتاً، بينما توقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة بعدما تلقى خسارته التاسعة هذا الموسم.

أنهى عجمان الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف بفضل أفضليته التامة على مجريات الشوط، الذي كان بإمكانه الخروج بأكثر من ثلاثية لولا إهدار الفرص وتألق حارس مرمى بني ياس فهد الظنحاني.

افتتح المغربي وليد أزارو التسجيل في الدقيقة 17، من متابعة جيدة لتسديدة علي مدن.

وأضاف التونسي فراس بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة وليد أزارو، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وعزز بلعربي تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 45+5 من كرة بينية جميلة، سددها قوية في الشباك لينتهي الشوط الأول بثلاثية.

وأثمرت تغييرات إيسايلا مدرب بني ياس التي أجراها مطلع الشوط الثاني عن تحسن أداء الفريق، إذ نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدفين في غضون 3 دقائق عن طريق البديل سيل صامويل من تسديدة قوية في الدقيقة 56، وأحرز السنغالي أوبا نغيت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 59.

وحاول بني ياس إدراك التعادل وكثف هجماته على مرمى عجمان، وكاد يحقق مراده في الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة خيمينيز ولكنها ارتدت من العارضة.

وأشهر الحكم قبل النهاية البطاقة الحمراء في وجه مدافع بني ياس صالح إسماعيل، لحصوله على بطاقتين صفراء.

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