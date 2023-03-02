شباب الأهلي يصطاد النمور ويرفض التنازل عن الصدارة

المصدر: كلباء - محمد فضل ، تصوير - زيشان احمد

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استعاد شباب الأهلي صدارة ترتيب الدوري الإماراتي، التي استقرت لنحو ساعات معدودة بحوزة العين، وتمكن الفرسان من تحقيق فوز مهم خارج الديار على اتحاد كلباء بنتيجة 2/1.

أحرز هدفي الفائز كل من فرودريكو كارتابيا ومدافع كلباء سلطان الزعابي بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 5 و67، فيما وقع على يتيمة النمور البديل أحمد عامر في الدقيقة 81.

وأكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين، نتيجة طرد البديل دومبيا في الدقيقة 89، ليرفع شباب الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 نقطة، وظل كلباء عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وقبيل التقاط الانفاس وضع الأرجنتيني كارتابيا فريقه شباب الأهلي في المقدمة، بعد مجهود فردي رائع عقب استغلاله لخطأ فادح للاعب كلباء محمد سبيل، الذي فشل في إبعاد الكرة ليخطفها كارتابيا من منتصف الملعب، ويتقدم نحو الحارس عيسى الهوتي الذي خرج لملاقاته، لكن صانع ألعاب الفرسان وضع الكرة بيسراه أعلى الحارس هدف أول في الدقيقة الخامسة.

وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل بشتى السبل، عبر التسديدة القوية التي أطلقها الكساندرو لكنها مرت بجوار قائم مرمى حارس الفرسان ماجد ناصر في الدقيقة 25، ورأسية رامريز التي حبست أنفاس جماهير الفرسان في المدرجات، لينتهي شوط اللاعبين بتقدم الضيوف بهدف.

ومن اول لمسة عقب دخوله بين الشوطين كاد البديل أحمد عامر أن يخطف هدف التعادل، لكن كرته ارتطمت ببطن عارضة كلباء في الدقيقة 46، ونجح شباب الأهلي في إضافة هدف ثانِ عن طريق مدافع كلباء سلطان الزعابي الذي حاول إبعاد كرة مهاجم شباب الأهلي يوري سيزار، لكنه أسكنها الشباك "نيران صديقة" في الدقيقة 67.

وصد قائم شباب الأهلي رأسية البديل ياسر حسن مهاجم كلباء، وفي الدقيقة 81 قلص النمور الفارق عبر أحمد عامر الذي استغل خطأ مشتركاً بين الحارس ماجد ناصر والمدافع محمد مرزق، وطرد حكم المباراة سلطان المرزوقي لاعب شباب الأهلي دومبيا لتدخله دون كرة على محمد سبيل في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الفرسان بنتيجة 1/2.

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