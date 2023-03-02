راشد النعيمي: اليوم الرياضي الوطني تجسيد لوحدة المجتمع وثقافة التعايش

المصدر: دبي - البيان

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اليوم الرياضي الوطني «الإمارات تجمعنا»، يمثل نشاطاً مجتمعياً مميزاً، يسهم في جعل الرياضة أسلوب حياة.

وقال: «إن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق تقدماً واضحاً في جميع المجالات، وأصبحت وجهة للناس من مختلف الجنسيات والثقافات».

وأضاف: «تشكل الرياضة في الدولة، أحد أهم عوامل الجذب، واليوم الرياضي الوطني، يوم مميز في تاريخنا، وعلينا المشاركة فيه، والاستمتاع بفعالياته المختلفة في جميع أرجاء الدولة».

وأشار إلى أن اليوم الرياضي الوطني، يعكس وحدة المجتمع، ويجسد ثقافة التعايش بين مختلف الجنسيات التي تعيش في الدولة، حيث الألفة والتسامح، وأن اتحاد الإمارات لكرة القدم، يضع هذا اليوم ضمن أولوياته، ويشجع منتسبيه على المشاركة في فعالياته.

من جهته، قال محمد هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد: «اليوم الرياضي الوطني، يعد فرصة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة، فهو يوم نشاط رياضي صحي ترفيهي، يحمل أبعاداً اجتماعية ووطنية. كما أن الرياضة تقوي العلاقات بين أفراد المجتمع، وتصنع الألفة، وتسهم في تكوين الحياة السعيدة».

وأشار إلى أن اليوم الرياضي الوطني، يفتح المجال للرياضيين وغيرهم للانخراط في فعالياته المتنوعة، باعتباره نشاطاً يجسد الروح الوطنية والتلاحم، ويقدم صورة جيدة للحياة في الإمارات، التي تحقق إنجازات هائلة بجميع القطاعات.

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