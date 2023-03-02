التعادل يحسم مواجهة البطائح وخورفكان

المصدر: خورفكان- علي الظاهري

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حسم التعادل مواجهة البطائح وضيفه خورفكان 2-2، في المباراة التي احتضنها ملعب دبا الفجيرة لحساب الجولة 18 من الدوري الإماراتي، ليرفع الراقي رصيده إلى 16 نقطة والنسور إلى 20 نقطة.

سجل للبطائح البرتغالي جواو نوفايس في الدقيقة 41، والكاميروني أناتول بيرتراند في الدقيقة 75، ولخورفكان البرازيلي فابيو جونكالفيس في الدقيقتين 58 و87، كما أهدر رافئيل دودو ركلة جزاء للنسور في الدقيقة 46.

جاءت بداية المباراة شبه متكافئة بين الفريقين، ولم ينجح خورفكان في استثمار عدد من الفرص أبرزها تسديدة أنطونيو فالمور بعد دخوله في مواجهة أمام الحارس زايد الحمادي، بينما تمكن البطائح من هز الشباك أولاً عن طريق لاعبه جواو نوفايس عبر تسديدة قوية سكنت شباك الحارس أحمد حمدان.

وحاول خورفكان العودة سريعاً للمباراة بعدما نال ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب وجود لمسة يد على المدافع فهد سبيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، وأهدر رافئيل دودو فرصة التعادل بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.

وأدرك خورفكان التعادل في الشوط الثاني عن طريق لاعبه فابيو جونكالفيس بعد استلامه تمريرة مثالية من زميله دودو، وتواصلت الإثارة في المباراة بعدما استطاع أصحاب الارض التقدم من جديد عبر المهاجم أناتول الذي تعامل بصورة جيدة مع كرة ساقطة سددها داخل المرمى، وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عودة خورفكان مرة أخرى عبر رأسية فابيو من كرة ركنية حولها داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة.

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