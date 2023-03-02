العين يضرب دبا بالثلاثة ويعتلي صدارة الدوري الإماراتي

المصدر: العين - طلحة عبدالله - تصوير: سيف الكعبي

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اعتلى العين (مؤقتاً) صدارة الترتيب العام لفرق الدوري الإماراتي، رافعاً رصيده إلى (37 نقطة) بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني، بعد فوزه 3-0 على ضيفه دبا، مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، لحساب الجولة 18، وبخسارته بقي دبا في المركز الأخير برصيد (4 نقاط).

سجل أهداف العين كل من كايو كانيدو (ق 11)، وسفيان رحيمي (ق 61)، والبديل جوناتاس (ق 80)، وأهدر لابا كودجو ركلة جزاء في الدقيقة (28).

أنهى العين شوط اللعب الأول متقدماً بهدف وحيد جاء عن طريق كايو كانيدو الذي استفاد من كرة ارتدت من حارس المرمى، وبعدها حاول دبا العودة للمباراة عبر محاولات عدة، من خلال الأطراف والعمق بواسطة عامر عمر وجمال معروف لكن دفاع العين ومن خلفه الحارس خالد عيسى تصدى لبعضها، وضاع البعض الآخر لسوء ختام الهجمة بسبب التسرع.

ركلة جزاء مهدرة

بحلول الدقيقة 26 تهيأت فرصة مثالية لأصحاب الأرض لتعزيز النتيجة عبر ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة المدافع العيناوي رفائيل داخل منطقة الجزاء، لكن المهاجم التوغولى لابا كودجو سدد الكرة لترتطم بالعارضة وتعود إلى داخل الملعب، وتعددت محاولات الفريقين أملاً في التسجيل، غير أن الأمور بقيت على ما هي عليه حتى أطلق الحكم صافرته معلناً انتهاء شوط اللعب الأول.

الشوط الثاني

جاء الشوط الثاني مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً بعد صحوة دبا في الجزء الأخير من الشوط الأول بحثاً عن تعديل النتيجة، فيما عمل العين لتعزيز تقدمه، وظهرت أخطر فرصة له في هذا الشوط بحلول الدقيقة 52 عندما مرر رحيمي كرة أمام المرمى، وحاول لابا كودجو اغمادها في الشباك بالكعب ولكن محاولته لم يكتب لها النجاح.

الثاني والثالث

وسعدت جماهير العين بثاني أهداف فريقها عن طريق سفيان رحيمي الذي حول برأسه كرة عرضية وصلته أمام المرمى في غفلة من دفاع دبا، وواصل العين محاولاته الهجومية حتى نجح البديل جوناتاس في تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع، لينتهي اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف دون مقابل.

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