منتخب الإمارات يواجه طاجيكستان وتايلاند ودياً في أبوظبي

المصدر: وام

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يخوض منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 مارس الجاري بالعاصمة أبو ظبي.

تقام المباراتان ضمن معسكر المنتخب الداخلي، المقرر من 19 إلى 29 مارس الجاري، في إطار برنامج استعدادات الفريق للمشاركات المقبلة وأهمها كأس آسيا، المقررة في يناير 2024 بقطر، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ينتظر الإعلان عن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ 19 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة في 10 و11 مارس الجاري.

كانت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة قد عقدت اجتماعها اليوم برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة، وحضور سويدان النابودة نائب رئيس اللجنة، وعبد الله بن طوق وأحمد الطنيجي عضوي اللجنة، ومارسيل لوكاسين المدير الفني وتاكو فان دي فيلدي مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، وحضر جانباً من الاجتماع رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الأول.

واعتمدت اللجنة مشاركة المنتخب الأولمبي مواليد 2001 في البطولة الدولية الودية المقررة في الدوحة بالتزامن مع معسكر المنتخب الأول في مارس بمشاركة 8 منتخبات، وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا (تحت 23 سنة)، المقررة في سبتمبر المقبل.

واعتمدت اللجنة مشاركة منتخب الشباب مواليد 2005 في البطولة الدولية الودية (تحت 18 سنة) المقررة في دبي، من 23 إلى 28 مارس الجاري، بمشاركة 4 منتخبات، هي الإمارات وهولندا والسعودية والمكسيك، ويسبق البطولة إقامة معسكر داخلي يبدأ في 13 مارس الحالي، بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري.

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