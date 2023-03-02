دجوكوفيتش لـ «البيان»: الألعاب الحكومية فكرة عبقرية من الشيخ حمدان.. وأتمنى المشاركة فيها

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أشاد نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بمبادرة الألعاب الحكومية ووصفها بالفكرة العبقرية.

وقال دجوكوفيتش في تصريح خاص لـ «البيان»: "الألعاب الحكومية فكرة عظيمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي ابتكر شيئاً مثل هذا لإلهام الفرق الحكومية، وجعلها أكثر نشاطاً وصحة، وأكثر حرصاً على ممارسة الرياضة".

وأضاف: "لقد شاهدت جانباً من المنافسات ولمست جدية المشاركين الذين استعدوا منذ عدة شهور من أجل تقديم أفضل ما لديهم، إنهم يتنافسون مثل الرياضيين المحترفين، أقدر جهودهم، وأنا متحفز لأكون واحداً منهم، آمل أن أشارك معهم في العام المقبل".

واستثمر المصنف الأول عالمياً تواجده في دبي من أجل المشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لزيارة مقر الألعاب الحكومية، التي انطلقت مساء اليوم بحي دبي للتصميم.

ويخوض دجوكوفيتش مباراة مهمة ضد البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 11 عالمياً، بداية من السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

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