أروابارينا يتابع «دوري المحترفين» لإعلان قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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يتابع الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا مراقبة مباريات دوري أدنوك وربع نهائي الكأس، سعياً للوقوف على أبرز العناصر المميزة من اللاعبين، لضمهم لقائمة المنتخب خلال التجمع المحلي الذي ينطلق 19 مارس الجاري في دبي، ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأبيض المنتظرة عدة تغييرات من حيث عودة بعض المصابين أو استدعاء بعض العناصر التي ظهرت بمستوى مميز خلال جولات الدوري الماضية.

ويأتي هذا التجمع المحلي للأبيض للمرة الأولى بعد مشاركته في «خليجي 25»، والذي يستمر حتى 28 مارس، في إطار برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ويلاقي منتخبنا خلال معسكره كلاً من طاجيكستان يوم 25 مارس وتايلاند يوم 28 من الشهر نفسه، في تجارب تهدف إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين والوقوف على مستواهم.

اللجنة المحلية

من جهة أخرى، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم قراراً بتشكيل اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم راشد البوعينين نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من أحمد عبد العزيز البوعينين وإبراهيم خليل المهندي وهاني طالب بلان، ومنصور محمد الأنصاري، وغانم علي الكواري، ومحمد خليفة السويدي، وممثل من وزارة الداخلية القطرية.

كما تم تعيين منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم مديراً عاماً للبطولة، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 في الدوحة، على الملاعب نفسها التي سبق واستضافت مونديال 2022.

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