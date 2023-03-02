4 مباريات في افتتاحية الجولة 18 لـ «دوري أدنوك»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله، محمد فضل، علي الظاهري، محمد صادق، وإيهاب زهدي

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تنطلق اليوم 4 مباريات في افتتاحية الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في المباراة الأولى، يستضيف العين بملعب استاد هزاع بن زايد في الخامسة والنصف من مساء، فريق نادي دبا الفجيرة، وفي اللقاء الثاني، يستقبل البطائح ضيفه خورفكان على ملعب نادي دبا الفجيرة في التوقيت نفسه، في حين يشهد استاد بني ياس في الثامنة والربع من مساء اليوم، ثالث اللقاءات، بين صاحب الأرض بني ياس وضيفه عجمان، وفي اللقاء الرابع الأخير، يحل شباب الأهلي متصدر جدول الدوري، ضيفاً ثقيلاً على كلباء، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

في اللقاء الأول، يطارد العين صاحب المركز الثالث «34 نقطة» الصدارة، ويسعى جاهداً للإبقاء على فارق النقطتين اللتين تفصله عن المتصدر على أقل تقدير، فيما يتطلع دبا صاحب المركز الأخير «4 نقاط»، للهروب من ذيل قائمة الترتيب، بالخروج بأفضل نتيجة من معقل الزعيم.

وأكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، ثقته في لاعبي فريقه، وأنهم سيكونون في أتم الجهازية لمواجهة دبا اليوم، بعد تجاوزهم الأثر السلبي عقب خسارتهم لكأس السوبر، على جانب آخر، وعلى الرغم من خسارة النواخذة للمباراة الماضية أمام البرتقالي، إلا أن الفريق قدم مستوى مميزاً، وأوضح مدرب الفريق حسن العبدولي، أن الجهاز الفني للفريق استفاد من فترة التوقف، وسعى إلى محاولة تصحيح الأوضاع، وتجهيز الفريق لتقديم الأداء القوي، وتحقيق نتيجة إيجابية.

خطوة

وفي ثاني المباريات، يستقبل البطائح ضيفه خورفكان، على ملعب نادي دبا الفجيرة، في مباراة مهمة للفريقين، حيث إن الفوز لـ «الراقي»، يمثل خطوة نحو البقاء في دوري الأضواء، بعد حصد الوافد الجديد 15 نقطة في الجولات الماضية، قادته إلى المركز 11 خلف «النسور»، الذي يملك 19 نقطة في المركز العاشر.

من جانبه، أكد سعيد شخيت مدرب البطائح، أن المباراة ستكون قوية، أمام منافس يريد مواصلة نتائجه الجيدة، بعد انتصاره على الشارقة، مشيراً إلى أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الوحدة في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة التألق أمام خورفكان، والاستفادة من الأخطاء التي ارتكبها الفريق سابقاً، لافتاً إلى أن مدرب خورفكان، عبد العزيز العنبري، صديق قبل كل شيء، وتربطهما علاقة قوية، وستكون المواجهة معه «إماراتية مغربية»، معرباً عن سعادته بالعمل الفني الكبير الذي يقدمه العنبري مع خورفكان، لكنه يأمل أن تكون النتيجة لصالح البطائح.

بدوره، قال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: أتمنى أن يكون الفريق في قمة الجاهزية اليوم، مشيراً إلى أن البطائح قدم مباريات جيدة هذا الموسم، ولذلك، الحذر أمامهم واجب، ويجب أن يكون التركيز حاضراً، معرباً عن أمله في أن يمنح الفوز على الشارقة حافزاً للاعبين، ليقدموا مباراة جيدة، تكفل لهم نيل العلامة الكاملة، وتضمن لهم الفوز بالنقاط الثلاث، لكي يكمل الفريق مشواره في المرحلة المقبلة، ويضمن الوجود ضمن فرق المقدمة.

وضع مميز

وفي المباراة الثالثة، تحمل المواجهة بين فريق بني ياس وضيفه عجمان، طابع سباق الـ 10 نقاط، من واقع موقف الفريقين في جدول الترتيب، حيث يوجد الضيف «البرتقالي» في المركز السابع، برصيد 29 نقطة، متقدماً بـ 10 نقاط عن مضيفه بني ياس صاحب المركز التاسع في الترتيب، ويسعى بني ياس لتقليص هذا الفارق، والتقدم خطوة للأمام، وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام فريق جيد للغاية، ويقدم أداء مميزاً في الموسم الحالي، موجهاً تهنئته لفريق عجمان على المستوى والأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال الموسم.

في حين، أكد أندريا مساعد المدير الفني لفريق عجمان، على جاهزية فريقه للمباراة، واكتمال صفوفه، وقال: دائماً تتسم مبارياتنا مع بني ياس بالقوة والإثارة، وستكون المباراة أكثر قوة، بعدما أصبحت جميع الأوراق مكشوفة، ونحن في عجمان، نتعامل مع المباريات بالقطعة، وطموحنا إنهاء مشاركتنا في الدوري هذا الموسم، في مركز أفضل من المواسم الماضية.

ضيف ثقيل

وفي اللقاء الأخير، يحل شباب الأهلي متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ضيفاً ثقيلاً على كلباء، وسيكون شعار اللقاء، البعد عن الأخطاء، وسيسعى «الفرسان» إلى الحفاظ على القمة، والتي يعتليها برصيد 36 نقطة، في حين سيخوض كلباء المباراة بهدف تعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام العين، واستعادة نغمة الانتصارات، والوصول إلى النقطة 27، حيث يحتل المركز الثامن.

من جهته، حذر فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، من خطورة شباب الأهلي، ودائماً ما يقدم مستويات جيدة، على الرغم من مغادرته دوري أبطال آسيا، موضحاً أن الفريق أحد أكثر الفرق اكتمالاً، وعن تحضيرات اتحاد كلباء، قال «خضنا تدريبات جيدة في الأسبوعين الماضيين، والفريق في حالة ممتازة، واللاعبون جاهزون للمواجهة، ونسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في هذه المباراة».

من جانبه، شدد مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، على الأهمية الكبيرة لمواجهة مضيفه اتحاد كلباء، وبين أن الإعداد للمواجهة كان صعباً، وقال: «رغم الصعوبات، إلا أن الفريق يدخل دائماً كل مبارياته من أجل الفوز، ونحن نعرف منافسنا جيداً، خاصة أن اتحاد كلباء من الفرق المميزة، وحصل على نقطتين منا في الدور الأول، وننتظر مساندة جمهورنا».

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