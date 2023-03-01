أحمد بن محمد: "اليوم الرياضي" يدعم المبادرات والبرامج الوطنية

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني أن هذا الحدث وشعاره "الإمارات تجمعنا" أصبح حدثاً داعماً لجميع المبادرات والبرامج الوطنية التي تعتمدها قيادتنا الرشيدة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات المعززة لهذه المبادرات من منظور رياضي ومجتمعي ليترجم بذلك أهدافه إلى واقع ملموس نحتفي بنجاحاته سنوياً بمشاركة واسعة من جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن النسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني وما تم الإعلان عنه من فعاليات رياضية معززة لمفهوم "الاستدامة" يعكس مدى حرص اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع فرق العمل على التفاعل مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"عام 2023 عاماً للاستدامة، والمبادرة بتقديم فعاليات نوعية تخدم هذا التوجه السامي الذي يحمل في طياته جوانب عديدة تتعلق بالاستدامة وأهميتها بالنسبة لدولة الإمارات وجهودها في هذا الملف المهم عالمياً.

وأضاف سموه أن اليوم الرياضي الوطني ارتبط اسمه على مدار النسخ الماضية بالعديد من المبادرات والأحداث الكبرى التي استهدفت ترسيخ مبادئ وأسس الدولة المنبثقة من السلام والمودة والإخاء، حيث تزامنت فعاليات النسخة الرابعة من الحدث مع عام التسامح واستضافة الدولة لفعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019" الأمر الذي أسهم بصورة واضحة في عكس قيم التعايش بين كافة أفراد المجتمع، وهو ما يمضي في تحقيقه مجدداً بالترويج للمبادرات الوطنية بما يؤكد أن الرياضة خير وسيلة للتأكيد على مفاهيم مجتمعية مختلفة تعود بالنفع على جميع الأصعدة.

ودعا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني والاستفادة من برامج الفعاليات والأنشطة المنتشرة على مستوى الدولة التي بادرت بالإعلان عنها جميع المؤسسات والجهات والهيئات العامة والرياضية.

وأعرب سموه عن ثقته في نجاح النسخة الثامنة للحدث لتضاف إلى السجل المشرف والإنجازات المتعددة التي شهدتها النسخ السبع الماضية.

من جانبه ثمّن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي جهود فريق العمل التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني طوال الفترة الماضية بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما يحقق أهداف المبادرة في نشر الوعي بقيمة وأهمية استدامة النشاط الرياضي ودوره المباشر في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من جميع الأمراض المعاصرة والمخاطر الناتجة عن قلة الحركة.

وقال: "مشاركة بعض الجهات للمرة الأولى في الحدث يعد دلالة واضحة على حجم التفاعل والاهتمام بترك بصمة إيجابية في هذه التظاهرة الرياضية التي تحمل طابعاً وطنياً منذ تدشينها عام 2015 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ".

وأضاف: "سعدنا بإعلان هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مشاركتها في فعاليات اليوم الرياضي واستهداف شريحة مهمة من أبناء الوطن وهم الشباب، انطلاقاً مما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة دائما بضرورة الاستثمار في هذه الفئة العمرية، وكذلك مشاركة وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع بمجموعة من الأنشطة بالتزامن مع الحدث تأكيداً على أنه لا يقتصر على فئات محددة، بل موجه للمجتمع بأكمله من مواطنين ومقيمين وجميع الجنسيات المختلفة التي يزيد عددها عن 200 جنسية تعيش جميعاً على أرض الإمارات في تناغم وانسجام".

ومن المقرر أن تنطلق غداً الخميس فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني في مختلف إمارات الدولة بواقع 50 فعالية رئيسية يصاحبها أنشطة أخرى متنوعة في جميع الألعاب والرياضات الجوية والبحرية، وكذلك المشي والجري والعديد من المبادرات الرياضية.

وتشهد الفعالية الرئيسية في إمارة دبي التي تقام في نادي شباب الأهلي فرع النهدة مسيرة المشي من مدخل النادي إلى الصالة الرياضية بمشاركة مجتمعية واسعة إضافة إلى مشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي والخيالة.

كما سيتم زراعة شجرة الغاف في مقر النادي على هامش الفعالية وتفعيل مبادرة جديدة من نوعها تتمثل في جمع الملابس الرياضية المستعملة دعماً لأهداف عام الاستدامة الذي تتبنى مفهومه النسخة الثامنة من الحدث بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات.

وتتضمن الفعالية تدريبات رياضية ومسابقات لكرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة وتنس الريشة، كما سيتم إقامة مباراة كرة قدم للموظفين والعاملين بالنادي، وبطولة كرة قدم بنظام الكأس للفرق المشاركة على أن يتم توزيع الميداليات في ختام اليوم الرياضي الوطني.

كما يشهد اليوم الرياضي الوطني فعاليات منوعة بمختلف إمارات الدولة إذ تقام الفعاليات الرئيسية في كل من نادي أبوظبي للكريكيت، ونادي ضباط شرطة الشارقة، وحديقة الصفية بعجمان، وشاطئ القرم بأم القيوين، ونادي الإمارات الثقافي الرياضي برأس الخيمة، وكورنيش الفجيرة لإمارة الفجيرة.

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