«قمة الهواة».. لا جديد

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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ظلت قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من دون تغيير، باستمرار حتا في الصدارة برصيد 47 نقطة، ومتفوقاً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، دبا الحصن «45 نقطة»، وفرط «الإعصار» في فوز كان في يده، بعد تقدمه بهدفين على دبا الحصن بمباراة الفريقين الماضية، إذ عاد دبا من بعيد، وأدرك التعادل في الوقت القاتل، ليكسب كل فريق نقطة، اعتبرتها جماهير حتا خاسرة، فيما عمت الفرجة دبا الحصن بالنقطة التي جاءت في الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع، المقدر بسبع دقائق.

وعلى مستوى المركز الثالث، أعاد المدرب محمد الجالبوت فريق الإمارات لسكة الانتصارات من جديد، ونجح «الصقور» في تحقيق فوز غالٍ على الفجيرة بنتيجة 2 - 1، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 41 نقطة، فيما تراجع الحمرية للمركز الرابع «39 نقطة»، بسبب التعادل «الخاسر» أمام الرمس، الذي نجح في إيقاف سلسلة انتصارات الفريق لسبع جولات متتالية.

موقف رياضي

وأطلق المحللون على مواجهة مسافي والعربي، مباراة الروح الرياضية، والتي انتهت بفوز مسافي بنتيجة 2 - 1، وكان مسافي تقدم بهدفه الأول عن طريق لاعبه عبد الله الكوري، وفي الشوط الثاني أصيب أحد لاعبي مسافي، وقام لاعبو العربي بإخراج الكرة خارج الملعب، وعندما أراد لاعب مسافي عبد الله عيسى إعادة الكرة للفريق الضيف تطبيقاً لمبدأ التكافؤ، مرسلاً الكرة نحو حارس مرمى العربي محمد يحيى، والذي فقد توازنه وسقط أرضاً، لتعانق الكرة الشباك معلنة عن هدف ثانٍ للفريق المضيف، وعقب الهدف مباشرة، جسد لاعبو مسافي الروح الرياضية، في موقف لفت الأنظار، حيث توقفوا عن اللعب، ليسمحوا للاعبي العربي بإحراز هدف عن طريق فارس الجابري في الدقيقة 76.

القاع

على مستوى الهبوط، لم يطرأ جديد على قاع الترتيب، سوى النقطة التي حصل عليها فريق فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير، والذي تعادل سلباً أمام التعاون، ليصل برصيده إلى 7 نقاط، لكنه ما زال في منطقة الخطر، إلى جانب فريق بينونة السادس عشر، الخاسر أمام العروبة بنتيجة 1 - 3، ولم يكن سيتي الخامس عشر أفضل حالاً بعد تعرضه للهزيمة بملعب الجزيرة الحمراء.

أرقام

وشهدت مباريات الجولة الأخيرة للدوري، توقيع اللاعبين على 20 هدفاً، فيما أشهر الحكام 38 بطاقة ملونة، منها بطاقة حمراء خلال مباراة مسافي والعربي.

نجم الأسبوع

يستحق العماني محمد المربوعي مهاجم دبا الحصن، لقب نجم الأسبوع، بعد أن تمكن من تسجيل هدفين في مرمى حارس حتا، لينقذ اللاعب فريقه من الهزيمة، والتي كانت واقعة لا محالة، خصوصاً أن الهدف الثاني تم تسجيله في الوقت بدل الضائع.

عودة

عقب تصديه للمهمة مدرباً لفريق الإمارات، أعاد المدرب الوطني محمد الجالبوت، الفريق إلى سكة الانتصارات، بعد الهزائم الأخيرة التي مني بها الصقور في عهد المدرب السابق، التونسي فتحي العبيدي، ليتمكن الجالبوت من إعادة البريق، ويعود بالنقاط الثلاث من ملعب الفجيرة، لكن المدرب تنتظره مباراة في غاية الصعوبة خلال الجولة المقبلة أمام دبا الحصن، حيث تعتبر هذه المباراة من فئة الست نقاط.

مباريات

تنطلق الجولة المقبلة 3 مارس، بمباراة سيتي والتعاون، ويلعب في اليوم التالي العروبة مع الجزيرة الحمراء، والرمس مع مسافي، وهيسبانيا مع الحمرية، وتختتم الجولة 5 مارس بأربع مواجهات، أبرزها لقاء الإمارات مع الحصن، ويلعب غلف إف سي مع الفجيرة، وحتا مع بينونة، والعربي مع مصفوت.

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