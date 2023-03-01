نجوم الكرة العالمية: الإمارات سباقة لفعل الخير

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أكد نجوم كرة القدم العالميّة أن دولة الإمارات سبّاقة لفعل الخير ورائدة في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم، ونجحت في أن تكون لها بصمتها المميزة في كل ما يخصهم، وأنها تمتلك سجلاً متميزاً وحافلاً في مجال العمل الخيري والإنساني ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي استضافه مجلس دبي الرياضي بمشاركة نخبة من نجوم وأبطال العالم البرازيليين وكذلك عدد من نجوم كرة القدم العربية أثناء تواجدهم في الدولة للمشاركة في مباراة نجوم العالم وآسيا الخيرية لدعم أصحاب الهمم في قارة آسيا التي أقيمت مساء أمس على ملعب نادي الوصل، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتنظمها اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي.

حضور

حضر اللقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويحيى الكردي رئيس مجلس إدارة نادي لافال يونايتد. وضمت قائمة النجوم الحاضرين عدداً من أساطير المنتخب البرازيلي يتقدمهم كارلوس دونغا، وروماريو، وريفالدو، وألدايير، الفائزون بكأس العالم 1994 و2002، بالإضافة إلى مواطنيهما باولو أندريولي وأرنولدو، والألماني ولفجانغ رولف، والكندي غاندي كاسبو، والجزائريين الأخضر بلومي ومحمد بلحاج، والأردني عبدالله بوزمع، والبحرينيين حمود سلطان وطلال اليوسف، والعماني أحمد كانو، والمصري عصام الحضري، والكويتي وليد علي..

لقطات

وتم خلال اللقاء عرض فيلم يتضمن أجمل اللقطات التاريخية لأبطال العالم وعدداً من اللاعبين العرب بالإضافة إلى فيلم عن أهم الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً.

ورحب سعيد حارب بالنجوم من أبطال العالم السابقين والرياضيين العرب، وقال: «نحن سعداء أن نجتمع مع هذه الكوكبة من نجوم العالم ودول المنطقة العربية والخليجية الذين جاؤوا لدعم أصحاب الهمم هذه الفئة المهمة من المجتمع، والرياضة تسمو فيها الأخلاق دائماً فالفوز فرحة مؤقتة لكن الأهم من فرحة الفوز هو الأخلاق الذي هو قمة السمو والأخلاق وأهم لحظات في حياة الرياضي عندما يلبي دعوة العمل الإنساني الخيري، هذه هي القيم التي ندعمها ونبرزها ونقدمها على غيرها من الأشياء، ونشكر اللجنة البارالمبية الآسيوية على إطلاقه لهذه المبادرة كما نشكر جميع النجوم الحاضرين».

شكر

من جانبه، قال ماجد العصيمي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لرعايته هذا الحدث كما نشكر مجلس دبي الرياضي على الدعم الذي قدمه لنا ونادي لافال يونايتد الذي شاركنا هذه الأحلام والطموحات التي أصبحت واقعاً، جهود كل شركائنا محل تقدير، وباسم أصحاب الهمم في القارة الآسيوية أعبر عن سعادتي وفخري بالتجمع وبالتواجد في مركز الرياضة بدبي وهو مجلس دبي الرياضي، ونفتخر ونعتز بهذه المبادرة التي نبني عليها آمالاً مستقبلية لخدمة الإنسان وخاصة من أصحاب الهمم ونراها تتحقق اليوم».

وأضاف العصيمي: «أتوجه بالشكر للإعلاميين الذين أوصلوا رسالتنا بصورة راقية إلى المجتمع وأسهموا في تطوير الوعي وزيادة المتابعين وتشجيع أصحاب الهمم، كلنا نترقب هذه المباراة التاريخية الودية بين نجوم العالم ونجوم آسيا لصالح أصحاب الهمم، وأتمنى للنجوم الذين سافروا من قارات بعيدة للمشاركة في هذه المباراة الخيرية أن يحظوا بإقامة طيبة في دبي وطنهم الثاني وأتمنى لهم التوفيق في المباراة، وأقول لهم كما أسعدتمونا وأثبتم بأنكم العلامة الجميلة الراقية في الرياضة والأيقونات الإنسانية نعدكم بأن نقوم بدعم وإيصال هذه الرسالة السامية إلى أصحاب الهمم في القارة الآسيوية».

سعادة

وألقى النجوم العالميون الحاضرون في اللقاء كلمة حب وود أكدوا فيها عن سعادتهم بالتواجد في دبي والمشاركة في المباراة الخيرية وسعادتهم لزيارة دبي دائماً، وأكدوا أن هذه السعادة مضاعفة كون هذه المرة جاؤوا للمشاركة في مباراة لدعم أصحاب الهمم مؤكدين الدور الكبير للرياضة في دعم أصحاب الهمم ومؤكدين على حرصهم على دعم أصحاب الهمم سيمنحهم الفرصة للتعلم منهم الصبر والإصرار على مواجهة التحديات، وأن العمل الإنساني واجب على كل رياضي، فالرياضة هي التي تكسر الحواجز بين مختلف فئات المجتمع.

وقال ريفالدو أحد نجوم منتخب البرازيل بطل كأس العالم 2002: «المشاركة في المباراة واجب وليس اختياراً، دائماً تغمرني السعادة بالعودة إلى الإمارات التي عودتنا على إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية لدعم شعوب العالم في أي مكان، وهذه المباراة تأكيد جديد على الدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم وهي أجمل رسالة إنسانية».

وفي ختام اللقاء أهدى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي كتاب «قصتي» الذي يروي فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصصاً من مسيرة الإنجازات وبناء الدولة.

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