«الانضباط» تغرّم الشارقة بسبب السوبر

المصدر: (دبي - البيان)

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قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة توجيه عقوبة الإنذار لنادي الشارقة، وتغريمه مبلغاً وقدره عشرون ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل والنزول لأرض الملعب، وذلك بعدما نظرت في تقرير مراقب مباراة السوبر الإماراتي التي جمعت ناديي العين والشارقة السبت الماضي، كما قررت اللجنة لفت نظر فريق سيتي لمخالفته قواعد تسجيل اللاعبين في قائمة مباراته أمام فريق الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وغرمت نادي العروبة بمبلغ وقدره ألف وسبعمئة وخمسين درهماً، بسبب حصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (ب).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

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