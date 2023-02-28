11 قمة مرتقبة تشعل المنافسة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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على الرغم من أن الفترة الماضية، شهدت تبادل أكثر من فريق صدارة جدول مسابقة دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، ينتظر أن تشهد المسابقة، مزيدا من الإثارة خلال الجولات الـ9 المتبقية من الموسم في ظل استمرار المنافسة على المراكز الأولى بين 6 فرق حتى الآن.

وبداية من الجولة الـ18، ستشهد المسابقة 11 قمة بين جميع فرق الصدارة؛ شباب الأهلي (المتصدر برصيد 36 نقطة)، والوصل (الثاني برصيد 35 نقطة)، وكل من العين والشارقة والوحدة برصيد 34 نقطة لكل منهم، والجزيرة برصيد 30 نقطة سادسا.

وينتظر كل فريق من متصدري المسابقة تعثر الآخرين من أجل الصعود لمركز أعلى خاصة في ظل تقارب فارق النقاط، بين المتنافسين على لائحة الترتيب، خاصة الثلاثي العين والشارقة والوحدة.

وتشهد الجولة (18)، التي تنطلق الخميس المقبل، قمة بين الشارقة والجزيرة على استاد الشارقة، وتشهد الجولة (19) 3 قمم؛ تجمع الأولى الوحدة مع العين، على استاد آل نهيان، والثانية الجزيرة مع شباب الأهلي على استاد محمد بن زايد، والثالثة الوصل مع الشارقة على استاد زعبيل.

وينتظر الجولة (21)، 3 قمم أيضا حيث يلتقي الوحدة مع الشارقة على استاد آل نهيان، والوصل مع الجزيرة على استاد زعبيل، والعين مع شباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد.

كما تشهد الجولة (23) قمتين، تجمع الأولى الوحدة مع الجزيرة على استاد آل نهيان، والثانية العين مع الشارقة على استاد هزاع بن زايد.

كما تشهد الجولة (24) قمة بين شباب الأهلي والوصل على استاد راشد، والجولة (25) قمة بين الوصل والعين على استاد زعبيل.

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