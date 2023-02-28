عصام عبدالله: دبي مدينة الرياضة والرياضيين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يرى عصام عبدالله لاعب المنتخب الوطني والعين والإداري السابق والمحلل الفني الحالي، أن رياضة الإمارات تمضي من تطور لتطور وتستمر في إبهار العالم خصوصاً في إمارة دبي، والتي باتت بفضل الجهود الكبيرة والأفكار العظيمة مدينة للرياضة والرياضيين، فهي تستقطب مشاهير ونجوم الرياضة في كل الألعاب وما زالت وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم والأندية الرياضية الكبيرة في العالم.

تجمع المشاهير

وقال: عدد كبير من النجوم العالميين يفضلون قضاء إجازاتهم مع عائلاتهم وأسرهم في «دانة الدنيا» خصوصاً في فصل الشتاء، حيث تتمتع دبي بأجواء رائعة، فقد شهدت دبي تجمعاً كبيراً لمشاهير كرة القدم في العالم، خاضوا مباراة بجوار برج خليفة منهم 3 نجوم سبق وأن حصدوا لقب الأفضل في العالم وغيرهم من أساطير كرة القدم، وهذا إن دل إنما يدل على المكانة العالية التي تتمتع بها دبي في الإمارات وفي العالم أجمع، فدبي لديها مقومات الرفاهية والراحة والأمن والأمان والملاعب والمجمعات الرياضية مثل: مجمع حمدان الرياضي، الذي ظل يستضيف البطولات المحلية والدولية للسباحة والرياضات المائية، ويستقطب أبطالاً عالميين وأولمبيين في السباحة، الذي يفضلون تنفيذ برامجهم التحضيرية للبطولات العالمية والأولمبية في هذه الإمارة الساحرة.

دور مؤثر

وأضاف لاعب منتخبنا الوطني والعين قائلاً : كما أن مجلس دبي الرياضي لعب دوراً مؤثراً وكبيراً من خلال اضطلاعه بمسؤولياته كاملة في تطوير القطاع الرياضي انطلاقاً من دوره الوطني، بالتعاون مع المؤسسات الرياضية، وكانت النتيجة أن أصبحت دبي وجهة مفضلة لإقامة المؤتمرات والمسابقات العالمية في كل الألعاب مثل بطولات التنس الأرضي والفروسية وكأس دبي العالمي للخيول وغير ذلك من الفعاليات والأحداث الرياضية الكبيرة، إضافة إلى تنظيم معسكرات للمنتخبات والأندية العالمية من جميع أنحاء العالم، حيث ظلت دبي تشهد حراكاً رياضياً مستمراً متمثلة في الزيارات المتواصلة لكبار المسؤولين في المنظمات والاتحادات الرياضية العالمية، لبحث طلبات إقامة البطولات والفعاليات والأحداث والمعسكرات والمؤتمرات الرياضية في دبي، وهو ما عزز كثيراً من مكانتها الرياضية.

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