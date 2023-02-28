«الأجنبي والمقيم» يقودان شباب الأهلي إلى القمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يعتلي شباب الأهلي، قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة، وبقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعدما نجح في الاستفادة من جميع العناصر المميزة التي يملكها الفريق، وفي مقدمتها الأجانب والمقيمون، وصناعة مزيج قوي من هاتين الفئتين، ليحقق معادلة القوة التي ساهمت في وصول الفريق إلى 36 نقطة جمعها من 11 انتصاراً و3 تعادلات، وتسجيل 34 هدفاً، وتلقت شباكهم 15 هدفاً.

وتضم قائمة شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، 5 لاعبين أجانب مثله مثل باقي أندية المسابقة، ووصل إجمالي ظهور خماسي «فرسان دبي» الأجنبي، 7324 دقيقة لعب، بمتوسط 1464 دقيقة لكل منهم، وأكثرهم مشاركة الأوزبكي عزيز غاييف، بلعب 1250 دقيقة موزعة على 17 مباراة في الدوري، وسجل خلالها هدفين، وتلقى إنذارين.

أهداف

ويليه بفارق 3 دقائق فقط، الإيراني أحمد نور الدين، بالمشاركة في 1247 دقيقة موزعة على 15 مباراة، ولم يسجل أي أهداف، وتلقى 4 إنذارات، ثم السوري عمر خربين، بالمشاركة في 979 دقيقة موزعة على 13 مباراة، وسجل خلالها 5 أهداف، وطرد مرة واحدة، وتسببت الإصابات المتكررة، في ظهور الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، 957 دقيقة فقط، وموزعة على 12 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف نصفها من ركلات جزاء، وتلقى 4 إنذارات، وكذلك ظهور البلجيكي جاسون ديناير، 561 دقيقة موزعة على 7 مباريات، ولم يسجل خلالها أي أهداف، ولم يتلق أي بطاقات صفراء أو حمراء.

مواجهات

واعتمد جارديم، في مواجهات شباب الأهلي الـ 17 في دوري المحترفين، على 8 من أصل 12 لاعباً مسجلين في قوائم المحترفين، بإجمالي مشاركة 3440 دقيقة بمتوسط 430 دقيقة للاعب الواحد، وأكثرهم مشاركة، البرازيلي يوري سيزار، بظهوره 902 دقيقة موزعة على 14 مباراة، وهدفين وبطاقة صفراء واحدة، ويليه مواطنه ايغور جيسوس بزمن 731 دقيقة موزعة على 9 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وتأثرت مشاركته بكثرة الإصابات، ثم المالي شيكنا دومبيا، 379 دقيقة موزعة على 14 مباراة، وتلقى 3 إنذارات، وسجل هدفين، وتلاه البرازيليون جوستافو سيلفا، 453 دقيقة موزعة على 9 مباريات، وسجل خلالها هدفاً، وتلقى إنذاراً واحداً، وكايكوي سواريس، 433 دقيقة موزعة على 5 مباريات، ورينان فيكتور، 346 دقيقة موزعة على 5 مباريات، ويغيب عن مواجهة شباب الأهلي مع مضيفه اتحاد كلباء بعد غدٍ الخميس، في الجولة 18 للدوري، للإصابة في المواجهة أمام الظفرة.

ويأتي البرازيلي جويلهيرم دا سيلفا، في المركز قبل الأخير بالمشاركة في 185 دقيقة موزعة على 8 مباريات، وسجل هدفاً واحداً، واليمني خالد علي الأصبحي، والذي ظهر في 10 دقائق فقط في مباراة واحدة.

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