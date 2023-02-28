مباراة خيرية تجمع نجوم العالم في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف استاد الوصل، اليوم، المباراة الخيرية بين فريق أساطير كأس العالم السابقين وفريق نجوم آسيا والإمارات السابقين، ويخصص ريعها لأصحاب الهمم في قارة آسيا، وتقام المباراة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتنظمها اللجنة البارالمبية الآسيوية، ونادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ونادي لافال يونايتد.

وأعلن ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وصول نجوم البرازيل روبرتو كارلوس، وريفالدو، ورونالدينيو، وروماريو، ودونغا، وكافو، والداير، وزيكو، بجانب الجزائري بللومي، والهندي فيجايان، وقال: تضم القائمة مجموعة من أبرز نجوم آسيا والعرب مثل العراقي نشأت أكرم، والكويتي عبد الله وبران، والبحريني طلال يوسف، والقطري مبارك مصطفى، والعماني كانو، والإيراني مجيدي، والمصري عصام الحضري، كما تضم كوكبة من نجوم الإمارات السابقين مثل عبد الرحمن محمد، ومحسن مصبح وناصر خميس وبخيت سعد وحسين غلوم وعدنان الطلياني.

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