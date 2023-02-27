عبد الله العجلة: حافز للمزيد من البطولات

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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أعرب عبدالله العجلة، رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، عن سعادته بتتويج فريقه بكأس السوبر، وقال: «البطولة شرفية، وتضاف إلى سجل النادي من البطولات وحافز معنوي قوي لحصد مزيد من ألقاب البطولات»، وأضاف: «الدافع لدى اللاعبين كان كبيراً لتحقيق الفوز باللقب، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام خورفكان في الجولة الأخيرة من الدوري، والتي كانت سبباً في تحفيز اللاعبين والإصرار على تحقيق الفوز ونيل اللقب الذي يسهم في رفع المعنويات وزيادة الإصرار على السير بشكل جيد خلال منافسات بطولتي الدوري والكأس».

وعن مدرب نادي الشارقة كوزمين قال: «المدرب يتبع الطريقة الفنية المناسبة لتحقيق هدفه وهو الأهم».

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